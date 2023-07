MARINA DI GINOSA: SUCCESSO PER L’INIZIATIVA DI PLOGGING DELLA CONSULTA COMUNALE DEI RAGAZZI

Un pomeriggio all’insegna dell’attività fisica e del rispetto e della tutela ambientale con l’iniziativa di Plogging, organizzata dalla Consulta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze svoltasi ieri a Marina di Ginosa.

Un evento aperto a tutti e molto partecipato, che ha visto cittadini di ogni età fare una passeggiata nelle aree pinetate, raccogliendo i rifiuti che trovavano lungo il percorso.

Il Plogging, infatti, consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all’aria aperta. L’idea alla base, è quella di ottimizzare il tempo utilizzato normalmente per l’allenamento, per fare anche qualcosa di positivo per gli spazi urbani e naturali.

Nei prossimi giorni verrà rilasciato un certificato digitale di partecipazione all’iniziativa.

Raccolti 15 sacchi di rifiuti (soprattutto bottiglie di vetro) tutti regolarmente differenziati.

<<Con questa prima iniziativa organizzata dalla Consulta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, abbiamo voluto concentrarci su due temi importanti per le nuove generazioni, e non solo: benessere fisico e tutela e rispetto ambientale – dichiara Graziana Martiello, presidente della Consulta – siamo soddisfatti dell’ottima partecipazione e che tanti giovani abbiano sposato questa causa, rimboccandosi le maniche e compiendo un piccolo, ma importante gesto per il territorio e chi lo vive>>.

<<La partecipazione dei giovani alla vita sociale della città è essenziale per una società sana e attiva – dichiara il consigliere con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre – questa iniziativa dimostra chiaramente che i giovani hanno piena consapevolezza di temi fondamentali come ambiente e benessere fisico e che sono loro i primi a poter fare la differenza attraverso azioni concrete. La loro presenza e partecipazione attiva ci ricorda che il futuro delle nostre realtà è nelle loro mani. Dobbiamo sostenerli e incoraggiare iniziative come queste, in modo che possano crescere come cittadini responsabili e consapevoli>>.