MARINA DI GINOSA, PUBBLICATE GARE PER NUOVE CONCESSIONI BALNEARI

È online, sulla piattaforma della CUC di Montedoro, la procedura pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni balneari di Marina di Ginosa. Si tratta dei primi 20 lotti e comprendono 12 stabilimenti balneari, 4 spiagge libere con servizi, 2 aree attrezzate per animali e 2 concessioni per ormeggio. Tutta la documentazione è visionabile qui: https://montedoro.traspare.com/announcements/12308

“Con la pubblicazione delle gare avviamo di fatto un nuovo percorso che possa permettere a tutti di sfruttare pienamente il potenziale di Marina di Ginosa dal punto di vista imprenditoriale, della fruibilità e dell’accessibilità – dichiara l’Amministrazione Comunale – insieme agli uffici comunali competenti abbiamo lavorato affinché con le nuove procedure a evidenza pubblica si tenesse conto di numerosi scenari e aspetti, anche per garantire maggiore accessibilità a tutti, maggiori investimenti nel turismo, più servizi, nuove opportunità per nuove imprese e per i concessionari esistenti, che hanno già esperienza nel settore” Come più volte ribadito, il Comune di Ginosa ha affrontato tutte le fasi della giustizia amministrativa, fino a quella Europea, che è stata chiara: il Comune di Ginosa deve disattendere la normativa nazionale e applicare la direttiva Bolkestein, bandendo nuove gare per l’affidamento delle concessioni balneari. Nei giorni scorsi, inoltre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sollecitato ulteriormente a pubblicare le nuove gare. L’auspicio è che proprio gli imprenditori, sia quelli nuovi che quelli già esistenti, partecipino all’avviso e trasformino queste opportunità in progetti innovativi, in grado di dare un nuovo volto a Marina di Ginosa”.