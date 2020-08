Torna la rassegna cinematografica “Film on the beach” a Marina di Ginosa. Alle ore 22:00 al Lido Verde sarà proiettato il film “Tutti in piedi’’ di Franck Dubosc (Francia 2018).

Il secondo appuntamento, Domani 11 agosto 2020

Apertura spiaggia ore 21:00 con aperitivi e cocktelleria.

L’evento è patrocinato dal Comune di Ginosa e rientra nei festeggiamenti del Centenario di Marina di Ginosa.

Solo cinema € 4,00

Cinema e aperitivo € 10,00

Info: 3807649660 – 3471068973

Sinossi film: Jocelyn mente tutto il tempo, ci prova tutto il tempo. Con tutte. Bionde, rosse, brune, indigene, straniere, alte, piccine, il catalogo è infinito e disparato. Appassionato corridore e playboy con azienda florida e Porsche fiammante, Jocelyn incontra Florence, una violinista con l’hobby del tennis costretta sulla sedia a rotelle. Un concorso di circostanze, affatto nobili e a cui proprio non riesce a sottrarsi, lo spingono a sedurla fingendosi paraplegico. Ma il sentimento che insorge improvvisamente per la donna complica dannatamente le cose e rimanda (troppo) a lungo il momento della verità. Colta e sensibile, Florence gli servirà un rovescio, costringendolo all’errore e alla resa totale.