Marina di Ginosa pensa ad aree verdi e parchi attrezzati da offrire ai villeggianti.

E’ partito questa mattina il cantiere per la realizzazione di nuovi percorsi e recupero di quelli esistenti, area pic nic e giochi, ristrutturazione punto ristoro, piazzetta centrale e piantumazione alberi autoctoni.

Il progetto in questione è stato finanziato grazie alla partecipazione del Comune di Ginosa all’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno di cui al P.S.R. Puglia 2014-2020. Tra gli interventi previsti, anche l’installazione di un impianto di videosorveglianza presso Parco Pineta Regina.

Questi lavori vanno a unirsi a quelli che stanno riguardando il ridisegno del muro di cinta del polmone verde di Marina di Ginosa lungo Viale Pitagora e che nei prossimi giorni interesseranno anche gli altri versanti.

Un investimento totale di oltre 385.000 euro (200.000 euro per il muro di cinta e 185.991 euro per la riqualificazione delle aree interne) per favorire l’accessibilità e migliorare la vivibilità del Parco Comunale di Marina di Ginosa.

<<Il polmone verde di Marina di Ginosa punta a essere maggiormente fruibile – dichiara il Sindaco Vito Parisi – il Parco Comunale è oggi interessato da due cantieri importanti, che di fatto vanno a eliminare cancellate e barriere vecchie di decenni e a riqualificare tutte le aree interne, affinchè il parco sia vivibile e goduto appieno tutto l’anno.

Attraverso queste opere si va a restituire quest’area verde di circa 6 ettari all’intera comunità e soprattutto si va a ristabilire un contatto vero tra persone e natura, tra persone e spazio pubblico, tra persone e le bellezze della realtà in cui vivono>>.