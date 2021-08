Nuovo appuntamento con “Film on the Beach’’. Giovedì 5 agosto, presso il Lido Cassiopea a Marina di Ginosa, ci sarà la proiezione del lungometraggio “Yesterday’’ di Danny Boyle.

Ingresso gratuito.

“Film on the Beach’’ è la rassegna cinematografica in programma presso i lidi di Marina di Ginosa ogni giovedì fino al 26 agosto, rientrante nel cartellone degli eventi estivi “Cultura e Paesaggio’’.

L’Associazione Scorribande Culturali, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ginosa, con Cinergia e BeSound, propone un cinema itinerante fra i lidi di Marina di Ginosa.

TRAMA “YESTERDAY’’

Jack Malik, mediocre cantautore di provincia, sopravvive ad un bizzarro incidente, risvegliandosi in un mondo che non ha mai sentito parlare dei Beatles. L’uomo utilizza quindi le loro più celebri canzoni per raggiungere il successo.