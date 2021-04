È stato approvato nel corso del Consiglio Comunale del 15 aprile il Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento del Comitato di Frazione di Marina di Ginosa. Un ulteriore strumento di democrazia e partecipazione a favore dei cittadini promosso dall’Amministrazione Comunale.

Si tratta di un organismo, a base spontanea e volontaristica, rappresentativo degli interessi della comunità. Esso non ha scopo di lucro, è apartitico ed è composto da un Presidente, Vicepresidente e da un Consiglio di Frazione.

<<Uno strumento diretto di consultazione pubblica e condivisione dell’attività politica e sociale a favore dei cittadini di Marina di Ginosa – spiega il Sindaco Vito Parisi – l’istituzione del Comitato di Frazione è sempre stato un punto fondamentale all’interno del programma politico di questa Amministrazione. Oggi, finalmente, viene approvato il regolamento e si dà il via a un processo che parte dal basso, grazie anche alla volontà di un gruppo promotore di liberi cittadini quale “Parola ai Marinesi’’, che ha favorito l’iter di questo procedimento.

Il Comitato di Frazione ha funzione consultiva, poteri di iniziativa e coordinamento degli interventi e delle iniziative stesse programmate a Marina di Ginosa riguardanti la promozione del territorio, attività sociali, culturali e sportive. Bilanci di Previsione e Rendiconto annuali e pluriennali, piani regolatori e varianti generali del PRG, piani di viabilità e commerciali, opere di urbanizzazione, istituzione, sospensione o soppressione dei servizi presenti: queste sono le tematiche e il perimetro entro il quale il Comitato avrà diritto di espressione.

Il nostro è un territorio complesso, composto da due centri abitati distanti tra loro più di venti chilometri, ciascuno con particolarità proprie, esigenze e soluzioni ad hoc. Il Comitato, in questo caso, favorisce la condivisione e l’individuazione delle scelte e delle azioni volte a trovare quelle soluzioni.

In questa fase caratterizzata da profonde pianificazioni territoriali, progettuali e infrastrutturali che interessano Marina di Ginosa, il Comitato avrà un ruolo chiave circa la condivisione delle azioni e l’acquisizione delle indicazioni dei cittadini>>.

L’insediamento del Comitato dovrà avvenire entro 3 mesi a partire da oggi. Una volta eletto, il Comitato sarà in carica per 5 anni e il suo rinnovo non potrà mai coincidere con i periodi elettorali delle prossime amministrative (6 mesi prima – 6 mesi dopo) così da garantire la massima autonomia dell’assise da interferenze o strumentalizzazioni di natura politica.