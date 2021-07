Dopo il successo di pubblico della prima proiezione di “Film on the Beach’’, il 29 luglio appuntamento al Lido Verde alle 21,30 per assistere al lungometraggio “Gli Uomini d’Oro’’ di Vincenzio Alfieri.

Ingresso gratuito.

“Film on the Beach’’ è la rassegna cinematografica in programma presso i lidi di Marina di Ginosa ogni giovedì fino al 26 agosto, rientrante nel cartellone degli eventi estivi “Cultura e Paesaggio’’.

L’Associazione Scorribande Culturali, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ginosa, con Cinergia e BeSound, propone un cinema itinerante fra i lidi di Marina di Ginosa.

TRAMA “GLI UOMINI D’ORO’’

Torino, 1996. Luigi il Playboy è un impiegato delle Poste deputato a guidare il furgone portavalori. Gli mancano tre mesi alla pensione, e già si vede gestire un chiringuito in Costa Rica insieme al collega e amico Luciano. Ma il ministro Dini – “uno che non l’ha eletto nessuno” – sposta dieci anni più avanti l’età pensionabile, e Luigi prende il destino nelle sue mani: rapinerà l’ufficio postale, impossessandosi dei valori che trasporta per mestiere. Alvise il Cacciatore accompagna il furgone ma deve svolgere altrui due lavori per mantenere moglie e figlia secondo un decoro borghese che non può permettersi. È lui ad avere l’idea geniale per mettere a segno il colpo grosso, e vuole una fetta della torta. Nicola il Lupo è un ex pugile che gestisce insieme ad Alvise un locale country western: anche lui entrerà a far parte dello schema criminale che dovrebbe cambiare loro la vita, con esiti tutti da scoprire.