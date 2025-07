Marina di Ginosa : al via le colonie estive comunali per minori e anziani

È tornata l’estate, e con lei uno dei momenti più attesi da bambini e anziani del territorio. Sono ufficialmente partite le colonie estive comunali, promosse dal Comune di Ginosa e gestite dalla Cooperativa Sociale ALIMA, che accompagneranno minori e over 65 fino al prossimo 25 luglio in un mese di sole, mare e socialità.

Dal lunedì al venerdì, la spiaggia di Marina di Ginosa si anima ogni mattina di risate e divertimento, trasformandosi in uno spazio di benessere condiviso, pensato per offrire svago, sicurezza e inclusione.

Circa 60 bambini e ragazzi, dalla prima elementare alla terza media, stanno vivendo giornate all’insegna del divertimento e della spensieratezza presso il lido “Il Gabbiano”. Ad accoglierli animatori, educatori e un’organizzazione puntuale che garantisce trasporto in minibus, kit personale, merenda, attività ludico-educative, filtri solari e copertura assicurativa.

Un’estate a misura di bambini, ma anche un aiuto concreto alle famiglie, che possono contare su un servizio sicuro e ben strutturato.

Non sono da meno gli oltre 100 anziani che stanno partecipando con entusiasmo alla colonia a loro dedicata. Ogni mattina due pulmini partono dalla città per accompagnarli al mare: qui trovano animazione, assistenza, socializzazione e l’opportunità di vivere la spiaggia in totale serenità.

Il progetto è pensato per valorizzare il tempo libero, stimolare il benessere psico-fisico e rafforzare i legami sociali tra chi ha fatto la storia della nostra comunità.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.