“In data 20 agosto 2020, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, (riserva 21 agosto 2020) si svolgeranno attività di addestramento recupero naufrago in mare con impiego di n. 1 (uno) elicottero e n. 1 (uno) gommone nella zona di mare ricompresa tra Lido Camping e Lido Perla a Marina di Ginosa.”

E’ quanto si legge in un comunicato che aggiunge:

“Pertanto, con Ordinanza Sindacale n.55 è stata stabilita l’interdizione a chiunque si trovi sulla spiaggia libera, nel tratto compreso per l’esercitazione, a partire dalle ore 06:00 alle ore 13:00, del giorno 20 agosto 2020 e comunque fino a cessate esigenze, per lo svolgimento in sicurezza dell’esercitazione da parte della Marina Militare, insieme all’Associazione di Volontariato CB Help 27 di Ginosa.”