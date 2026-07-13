Marina di Ginosa: 11 anni di bandiera verde

Undici anni e non sentirli. La Bandiera Verde continua a sventolare a Marina di Ginosa, per l’undicesimo anno consecutivo. Segno che la località balneare si conferma tra le spiagge italiane maggiormente indicate per le famiglie con bambini.

Marina di Ginosa è infatti tra le 164 località premiate nel 2026 in Italia e all’estero, di cui 153 italiane e 11 straniere, selezionate sulla base delle indicazioni fornite volontariamente da 3.238 pediatri.

Sono 13 le località premiate in Puglia, mentre Marina di Ginosa e Marina di Lizzano si confermano le uniche due località della provincia di Taranto ad aver ottenuto il riconoscimento.

Marina di Ginosa ottiene la riconferma di questo ambito riconoscimento ininterrottamente dal 2015.

La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta a Termoli, in Molise, alla presenza del professor Italo Farnetani, ideatore e coordinatore dell’iniziativa Bandiera Verde, di esperti, rappresentanti istituzionali e autorità locali.

In rappresentanza del Comune di Ginosa hanno ritirato il riconoscimento il Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre e la Consigliera con delega alle Pari Opportunità Tommasina Cossut.

L’assegnazione della Bandiera Verde tiene conto di una serie di caratteristiche considerate fondamentali per garantire una vacanza sicura e confortevole alle famiglie con bambini: spiagge sabbiose, fondali bassi e graduali, acqua pulita, spazi adeguati tra gli ombrelloni, presenza di assistenti bagnanti e servizi dedicati ai più piccoli.

A questi elementi si aggiungono la disponibilità di bar, ristoranti, negozi e strutture ricreative, ritenuti importanti per il benessere dell’intero nucleo familiare. Il riconoscimento non deriva da una candidatura presentata dai Comuni: sono esclusivamente i pediatri a proporre le località, sulla base della propria esperienza professionale e della valutazione delle caratteristiche considerate più adatte alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

Anche quest’anno, la Bandiera Verde si aggiunge agli altri importanti riconoscimenti attribuiti al territorio di Ginosa e Marina di Ginosa: la 28ª Bandiera Blu consecutiva, la presenza nella Guida Blu “Il mare più bello 2026” di Legambiente e Touring Club Italiano, la Bandiera Lilla per l’impegno nel miglioramento dell’accessibilità e l’adesione alla rete dei Comuni Amici delle Tartarughe Marine.

«La riconferma della Bandiera Verde premia ancora una volta il nostro territorio, ma rappresenta anche una testimonianza dell’attenzione che, ormai sistematicamente dal 2016, questa Amministrazione riserva al litorale di Marina di Ginosa – spiega l’Amministrazione – quello in corso è un anno particolarmente importante, perché per la prima volta abbiamo introdotto il Piano Comunale delle Coste: uno strumento atteso da tempo, fondamentale per dare ordine, regole e prospettiva allo sviluppo della nostra fascia costiera.

Negli ultimi due anni abbiamo inoltre realizzato due opere decisive per Marina di Ginosa: il nuovo lungomare e la passerella di collegamento tra le aree pinetate, il lungomare e il centro urbano. Interventi concreti, pensati per ricucire parti del territorio e rendere più semplice e sicura la fruizione della costa.

Quest’anno stiamo aggiungendo circa mille metri di nuove passerelle per collegare il lungomare alle spiagge libere e migliorare ulteriormente l’accesso al mare. A questo si affianca il lavoro di pulizia effettuato quotidianamente anche sulle spiagge libere, con l’obiettivo di renderle sempre più decorose, curate e accoglienti per residenti, turisti e famiglie.

Il nostro obiettivo è chiaro: rendere il lungomare e il mare sempre più accessibili e accoglienti per tutti. È una sfida sulla quale stiamo investendo molto e rispetto alla quale continueremo a migliorare, partendo anche dalle piccole cose.

Ringraziamo il professor Italo Farnetani, ideatore e coordinatore dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale di Termoli per l’ospitalità, i pediatri che ogni anno indicano Marina di Ginosa tra le località più adatte alle famiglie e tutti coloro che continuano a scegliere il nostro territorio per trascorrere le proprie vacanze».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.