E’ Marianna Dimona la neo Presidente dell’Associazione Provinciale Albergatori di Confcommercio Matera.

L’assemblea di Confcommercio Matera l’ha eletta all’interno del Consiglio Direttivo della Confcommercio – Imprese per l’Italia – della Provincia di Matera.

Nel corso del direttivo si è inoltre preso atto, che grazie al lavoro svolto dall’associazione in fase di lockdown e post lockdown, a sostegno delle imprese del territorio, quale presidio importante in un momento di grande difficoltà, al fine di far sentire la propria vicinanza agli imprenditori per fornire assistenza, informazione e professionalità, si è registrato un incremento della base associativa, nonostante la grave crisi economica del momento.

In questa situazione di emergenza, la Confcommercio di Matera è sempre pronta ad assistere le imprese del territorio che hanno bisogno di essere costantemente aggiornate sull’evolversi degli eventi, sull’applicazione dei provvedimenti emanati e sugli aiuti rivolti alle imprese, ed ascoltate al fine di supportarne le esigenze, e sostenerne le ragioni, anche a livello nazionale grazie al lavoro svolto dalla nostra Confederazione attraverso un confronto costante con il Governo.