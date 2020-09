Marianna Dimona, assessora al turismo, era la candidata che De Ruggieri aveva indicato a succedergli, se solo fosse stata accettata dalla coalizione. Ma così non è andata e la stessa non si è nemmeno candidata da semplice consigliere comunale.

Eppure, in questo scampolo di consiliatura, ad essa toccherà ricoprire il ruolo di vice sindaco come si evince dal decreto di nomina che Raffaello De Ruggieri ha nominato con il decreto numero 423/2020.

Ricordiamo che dal 24 agosto scorso, a seguito delle dimissioni rassegnate dall’assessore Giuseppe Tragni le relative deleghe furono assunte in capo al Sindaco ed era vacante la figura di vice sindaco.

Ora “Ritenuto necessario procedere alla nomina del Vice Sindaco di altro Assessore, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli Uffici in caso di assenza o impedimento dello scrivente, anche in considerazione degli adempimenti elettorali e del protrarsi dell’emergenza sanitaria in atto” scrive De Ruggieri nel provvedimento

“nomina Vice Sindaco l’Assessore Dott.ssa Marianna Dimona, nata a Bari il 29 marzo 1985 e residente a Matera in via Rocco Scotellaro n. 6, con delega a Turismo, Agricoltura, Commercio e Artigianato, Politiche attive per il lavoro, Eventi e Spettacoli.”