Lo avevamo lasciato, nelle cronache cittadine, all’esperienza temporanea di assessore comunale alla mobilità urbana nella amministrazione guidata da Raffaello De Ruggieri. E ora, con la elezione a presidente del Consorzio albergatori di Matera, è di nuovo movimento per un contributo positivo e operativo a un settore fondamentale per l’economia cittadina. Non sarà solo. Con lui il nuovo direttivo composto dalla vicepresidente Marisa Amoroso e dai consiglieri Gregorio Padula, Saverio D’Ercole e Vito Latorre. A tutti gli auguri di buon lavoro in una fase stimolante, ma difficile, di ripresa , riorganizzazione e di recenti proteste (la sospensione dal tavolo tecnico con il Comune sul turismo sostenibile E Matera) dopo la chiusura e le limitazioni imposte dalla pandemia da virus a corona.



NUOVO DIRETTIVO PER IL CONSORZIO ALBERGATORI DI MATERA:

MARIANI E’ IL PRESIDENTE

Il Consorzio Albergatori di Matera ha un nuovo direttivo.

Il CAM, nato nel 2003 per riunire le eccellenze del settore ricettivo materano e che oggi conta circa 40 imprese consorziate, tra strutture alberghiere ed extra-alberghiere, ha eletto come nuovo presidente Tommaso Mariani.

Vicepresidente è Marisa Amoroso, mentre Gregorio Padula, Saverio D’Ercole e Vito Latorre sono stati eletti consiglieri.

Un direttivo che inizia a lavorare in un periodo molto importante e delicato, quello della ripresa dopo la pandemia da Covid che, a Matera, ha dato ottimi risultati per la stagione estiva pur richiedendo sforzi importanti per una ripartenza che produca effetti duraturi nel settore.

Un’azione che deve essere corale e coinvolgere, una volta per tutte, il mondo dell’impresa e le amministrazioni locali, Comune di Matera e Regione Basilicata in primis, per raggiungere risultati concreti su obiettivi storici, come la destagionalizzazione e l’aumento della permanenza media in città, ma anche per intercettare e far radicare, sul territorio, nuovi trend turistici in sviluppo e in crescita.

Primo impegno “in presenza”, per il nuovo direttivo del CAM, è stato il TTG di Rimini, una delle più importanti fiere di settore al mondo, al quale – come accadrà anche per le prossime BIT di Milano e WTM di Berlino – il Consorzio ha preso parte insieme all’Apt di Basilicata, tornando finalmente a promuovere tra tour operator e operatori di tutto il mondo, Matera e la sua capacità di accoglienza di altissimo livello e qualità.