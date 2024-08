Maria Cristina Visaggi è la nuova presidente del Consiglio comunale di Matera

Il lungo consiglio comunale odierno, iniziato poco dopo le 16,30 -dopo aver discusso ampiamente e rigettato la mozione di sfiducia contro il primo cittadino, poco prima delle 22,00 è riuscito nell’impresa più volte intentata e mai riuscita di eleggere il nuovo presidente del Consiglio comunale vacante dal 10 giugno 2024. In prima votazione il quorum era di 22, mentre hanno votato in 17, in quanto parte delle opposizioni hanno abbandonato l’aula. Per cui si è proceduto alla seconda votazione in cui il quorum scende a 17 votanti (interpretazione contestata dal consigliere Casino che ha preannunciato l’impugnazione della deliberazione). Dopo tale voto è risultata eletta con 17 voti a favore, Maria Cristina Vissaggi, espressione di “Campo democratico“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.