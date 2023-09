Margherita e Alessandra Cassano cittadine onorarie di Grassano

Una storia di emigrazione e una carriera di successo, che non poteva non essere ricordata dalla terra da cui erano partiti, nel secolo scorso, i loro genitori per studiare e per una prospettiva diversa, stimolante, per Margherita e Alessandra Cassano. Due donne di successo, in magistratura e in medicina, che riceveranno il 21 settembre la cittadinanza onoraria di Grassano ( Matera). Il sindaco Filippo Luberto, come riporta la locandina, conferirà quel titolo in un consiglio comunale aperto, a Palazzo Materi, con i primi cittadini di luoghi che, per un motivo o un altro, sono coinvolti nell’evento. E così ci saranno i sindaci di Matera, Domenico Bennardi, di Firenze Dario Nardella, di San Mauro Forte, Nicola Savino, e i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose: il prefetto di Matera Sante Copponi, il presidente del consiglio regionale Carmine Cicala,il presidente dell’Anci nazionale e sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della Provincia Piero Marrese e l’Arcivescovo delle Diocesi di Matera- Irsina e Tricarico mons Giuseppe Antonio Caiazzo.



Amiche, amici, con grande orgoglio siamo lieti di invitare tutta la cittadinanza alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria per le nostre concittadine:

dott.ssa Margherita Cassano Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione;

dott.ssa Alessandra Cassano Oncologa, Professore Associato presso al facoltà di Medicina e Chirurgia “A.Gemelli” dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.

La cerimonia avverrà in data 21 Settembre 2023, dalle ore 17:00, presso Palazzo Materi durante il Consiglio Comunale presieduto dal Presidente Silvano Digrazia.

Saranno presenti le massime istituzioni locali, provinciali e regionali ed una delegazione di sindaci ed amministratori Lucani e provenienti da diverse regioni d’Italia.

Un evento straordinario, durante la settimana dei solenni festeggiamenti del nostro Santo Patrono.

Seguiranno comunicazioni dettagliate su tutte le modalità di partecipazione e per la visione in streaming dell’iniziativa.

Il sindaco Filippo Luberto



Margherita Cassano Primo Presidente della Corte di Cassazione



Alessandra Cassano medico esperto oncologo presso il Policlinico ”A.Gemelli” di Roma