Come avevamo scritto in precedenza (https://giornalemio.it/cronaca/la-lucana-margherita-cassano-sara-vice-presidente-della-cassazione/) oggi si è svolto il plenum del CSM che, alla presenza del Presidente Mattarella, ha nominato definitivamente alla presidenza della Corte di Cassazione Pietro Curzio e sua vice la lucana Margherita Cassano per i prossimi tre anni.

Il plenum li ha eletti all’unanimità, con una sola astensione, quella di Stefano Cavanna (laico in quota Lega) mentre erano assenti Alberto Maria Benedetti e Fulvio Gigliotti, laici in quota M5s.

La Cassano è dunque la donna che è arrivata più in alto nella gerarchia della Suprema Corte e sarà presidente aggiunto di Pietro Curzio (barese, 77 anni, in magistratura dal 1978, che ha mosso i primi passi come pretore a Ruvo di Puglia) ormai ex presidente della sesta sezione civile della Corte e toga di Magistratura democratica, la corrente di sinistra dei giudici.

Di Magistratura Indipendente, la corrente di centrodestra, è invece Margherita Cassano che con la sua elezione fa compiere un passo in avanti alle donne in magistratura che, pur essendo più del 50% del totale delle toghe, non hanno una equivalente corrispondenza ai ruoli di vertice.

Sul chi è Margherita Cassano, Presidente della Corte d’Appello di Firenze dal 2015, toscana di acquisizione ma lucana d’origine abbiamo già scritto ampiamente in precedenza.

Abbiamo -infatti- già ricordato dei natali di San Mauro Forte (Matera) di suo padre Pietro Cassano che era a sua volta magistrato, che -sempre a Firenze- si è occupato di terrorismo rosso e nero (sua la sentenza di condanna di Renato Curcio) e di sua madre Anna Materi nativa di Grassano, comune sempre della provincia della ex Capitale europea delle cultura 2019.

Per la Cassano (64 anni, in magistratura dal 1980 e che nel suo curriculum vanta anche una consiliatura al Csm dal 1998) si tratta poi in sostanza di un ritorno in Cassazione, dove in passato aveva infatti lavorato ricoprendo vari ruoli, tra i quali quello di presidente della 1^ sezione penale (omicidi e violenze gravi), dove è stata relatrice della sentenza di condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa dell’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri.

Dal gennaio 2016 ad ora, invece, da presidente della Corte d’appello di Firenze, negli ultimi anni si è occupata di processi di grande rilievo nazionale, come quelli della Costa Concordia, la strage di Viareggio, Banca Etruria e crac del Credito cooperativo fiorentino che tra gli imputati vede anche l’ex senatore Denis Verdini.

Durante il plenum il presidente della Repubblica Mattarella ha detto: “Esprimo stima e grande considerazione per gli altri candidati alla selezione, e voglio confermare il mio sincero apprezzamento per il modo con cui il Csm è giunto ad una elezione ampiamente condivisa. La disponibilità al dialogo e al confronto rispettoso ha contribuito a giungere a un risultato quasi unanime”.

Nella discussione sono intervenuti Paola Braggion (togata di Magistratura Indipendente ) che ha espresso “grande soddisfazione per questa nomina perché per la prima volta un magistrato donna arriva a ricoprire un ruolo così importante per la Corte di Cassazione“.

Mentre Loredana Micciché, anch’essa togata di Magistratura Indipendente, che ha dichiarato: “Le due nomine si pongono in coerenza con quel percorso nuovo che abbiamo più volte indicato. L’unanimità di scelte non è altro che unità di intenti mirato al superamento delle logiche correntizie e delle logiche clientelari”.

Evidente il riferimento corale al percorso che ha portato, con ampia convergenza, alla scelta dei due nomi che da oggi guideranno la Suprema Corte di Cassazione, volutamente in controtendenza alla prassi della “palamarata” che ha precipitato la magistratura italica in una crisi senza precedenti a da cui dovrà provare ad uscire il più rapidamente possibile.

Ed in tal senso va l’augurio di buon lavoro alla lucana Margherita Cassano e al pugliese Pietro Curzio affinchè possano contribuire a questa significativa e importante impresa di ridare credibilità a questo fondamentale pilastro della nostra Repubblica..