Mare e turismo esperenziale. A bordo con Idea Viaggi da Marinagri

“Benvenuti a Bordo”, in barca a vela la presentazione del progetto di Idea Viaggi

Venerdì mattina, a Policoro, il porto turistico di Marinagri gestito da Marinedi, ha fatto da cornice a un’importante conferenza stampa per la presentazione del progetto “Benvenuti a Bordo”, ideato da Idea Viaggi. L’iniziativa mira a favorire la socializzazione e il senso di appartenenza tra gli studenti, attraverso una serie di attività sportive, visite culturali e momenti di riflessione, con un focus particolare sull’elemento mare.

Durante l’evento, a bordo delle imbarcazioni Ocean Med Sailing, sono stati forniti dettagli specifici sull’iniziativa, rivolta alle classi prime delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Questo progetto rappresenta un’importante occasione di condivisione, volta a mettere in evidenza i benefici del turismo esperienziale e a presentare i risultati ottenuti da iniziative scolastiche condotte da Idea Viaggi, che hanno già registrato numeri significativi negli ultimi anni.



La conferenza ha visto la partecipazione dell’assessore regionale Cosimo Latronico, insieme a vari rappresentanti istituzionali, tra cui sindaci e assessori dei comuni di Nova Siri, Rotondella, Policoro, Montalbano Jonico, Pisticci e Scanzano Jonico. Questi ultimi hanno preso parte attiva a un incontro che ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato nella promozione turistica della costa ionica lucana.

Inoltre, tra i partecipanti alla veleggiata nelle acque cristalline del Mar Ionio, alcuni studenti dell’ICS “Elisa Springer” di Surbo (Le) hanno avuto l’opportunità di conoscere le potenzialità di una regione, la Basilicata, ricca di opportunità e bellezze naturali.

“Abbiamo accolto con piacere a partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali del territorio alla nostra conferenza”, ha dichiarato Raffaele Micelli di Idea Viaggi. “Il nostro obiettivo è contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta turistica, migliorando la narrazione delle specificità locali. Durante l’incontro, abbiamo discusso anche della creazione di pacchetti turistici su misura e della nostra collaborazione con i villaggi della zona. Continueremo lavorare in sinergia con le istituzioni per valorizzare le nostre straordinarie eccellenze”, ha concluso.

“L’iniziativa ha saputo mettere insieme gli amministratori del Metapontino, il mondo della scuola e del turismo, con un obiettivo chiaro: valorizzare il nostro territorio attraverso il turismo scolastico. Una bella occasione di confronto e collaborazione tra istituzioni e operatori del settore per sostenere lo sviluppo sostenibile della Basilicata”. ha precisato l’assessore regionale Cosimo Latronico.