lunedì, 13 Ottobre , 2025
HomeCronacaMarconia e Pisticci per la Palestina: 500 voci per la pace
Cronaca

Marconia e Pisticci per la Palestina: 500 voci per la pace

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

È stata una serata di quelle che restano, che lasciano il segno. Una marcia composta, intensa, piena di volti, voci, gesti semplici. A Marconia, circa 500 persone hanno partecipato alla fiaccolata per la Palestina, un’iniziativa nata dal basso, promossa da cittadine e cittadini, associazioni, movimenti, realtà sociali, sindacali e forze politiche del territorio. Famiglie, giovani, bambini, persone di ogni età hanno camminato insieme portando un pensiero, un cartello, una bandiera, ma soprattutto un sentimento condiviso: il bisogno di non restare indifferenti.” E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comitato promotore dell’evento che così prosegue “Il corteo si è mosso lentamente per le vie del centro, in un clima di compostezza e partecipazione profonda. Non c’erano slogan gridati, ma parole che arrivavano dal cuore; non rabbia, ma un dolore trasformato in consapevolezza e solidarietà. All’altezza del Parco Renato Gioia, la marcia si è fermata per ascoltare la testimonianza della giornalista Sonia Grieco, che ha raccontato con voce ferma e piena di emozione la sua esperienza diretta in Palestina: i volti incontrati, le storie di vita, la paura e la dignità delle persone che vivono sotto occupazione.
Ha ricordato ciò che ha visto e vissuto, ma anche ciò che oggi continua ad accadere, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania: le violenze quotidiane, la distruzione, la perdita di ogni certezza, la resistenza di un popolo che non smette di chiedere libertà e giustizia.
Le sue parole hanno attraversato la folla come un filo sottile di verità, restituendo concretezza e umanità a un dramma troppo spesso raccontato solo attraverso i numeri. In piazza, a conclusione del corteo, un gruppo di bambini ha dato vita a un flashmob semplice e struggente, simbolo dell’innocenza perduta dei piccoli di Gaza.
Con gesti lenti, silenziosi, hanno ricordato ciò che non dovrebbe mai accadere: l’infanzia spezzata dalla guerra.
Accanto a loro, l’opera “La Pietà di Gaza” dell’artista Maria Teresa Romeo ha offerto un’immagine potente del dolore e della speranza intrecciate: una madre che stringe il corpo del figlio, come tutte le madri del mondo che non vogliono più piangere i propri bambini. Subito dopo, piazza Elettra si è riempita delle note del violino di Maria Teresa Forte, che con straordinario virtuosismo ha trasformato il silenzio in emozione, accompagnata dalla sensibilità e dalla voce di Maria Antonietta Silletti.
Un ultimo momento di arte e umanità che ha raccolto in musica tutto ciò che la marcia aveva voluto dire: dolore, speranza, memoria. La loro presenza ha reso la serata un autentico incontro di arte e memoria collettiva. La fiaccolata è stata un grande abbraccio collettivo, una camminata di coscienze che hanno scelto di esserci, di testimoniare, di dire con la loro presenza che la pace non è un’utopia, ma una responsabilità comune.
Si è respirato rispetto, empatia, voglia di capire. Si è parlato poco, si è ascoltato molto. E in questo silenzio condiviso, in questa partecipazione diffusa, si è sentito qualcosa di raro: una comunità viva, consapevole, unita da un senso di giustizia e umanità. Perché in fondo, come hanno ricordato le parole lette in chiusura, coltivare la pace significa difendere il diritto e la verità, stare dalla parte di chi soffre, rifiutare la guerra e lo sterminio, e affermare con forza il diritto alla vita del popolo palestinese. La serata di Marconia è stata tutto questo: un atto di solidarietà e di memoria, ma anche un seme.
Un seme che, in un piccolo angolo di Basilicata, ha provato a dire che restare umani è ancora possibile.”

 

Articolo precedente
Ricominciati (era ora) i lavori alla villetta di piazza Marconi
Articolo successivo
Immagini di speranza, ma siamo solo all’inizio di un difficile percorso
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti