E’ il colore arancione la nuance scelta come linea che accomuna le associazioni impegnate nella lotta contro la violenza di genere. Arancio nella locandina dell’iniziativa, nel logo dell’associazione e nello slogan, Orange the world per avvolgere l’intero universo rosa.

Di seguito la nota integrale dell’iniziativa:

Mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 17 a Marconia si celebra la giornata internazionale contro la violenza di genere. L’iniziativa è organizzata dal Club Matera Soroptimist international e con il suo slogan Orange the world againstviolence si schiera accanto alla Questura di Matera, guidata da Questore Luigi Liguori, che opera quotidianamente per contrastare la violenza di genere, con un gesto simbolico: proiettare un fascio di luce Arancio, la Torre di Piazza Elettra di Marconia, grazie al main Sponsor Emanuele Frascella che ha mostrato sensibilità e grande attenzione al momento che stiamo attraversando.

“L’ orrore che ha colpito le ragazze, ci ha scosso profondamente e ha scosso le nostre comunità! Mai avremmo potuto immaginare l’efferatezza del gesto che ha turbato la giovinezza e la serenità di famiglie laboriose e dai principi seri!! La violenza va condannata qualsiasi sia la sua radice!!” ha dichiarato la Presidente del Club Matera, Patrizia Minardi.

Sono 14 inoltre, le associazioni che hanno aderito al programma Orange the world del Club Matera di Soroptimist international, oltre al comune di Pisticci, in un percorso comune per testimoniare solidarietà alle donne vittime di violenza e in particolare alle ragazze inglesi colpite dall’orrore della violenza a Marconia ( Amnesty International, Lions Matera, Innerwheel Matera, Rotary Club Matera, Associazione Donne Medico – Matera, Susan Komen Matera, Ande Matera e Potenza, Confartigianato Donne Impresa, MOICA Matera, Zonta Matera, Stati generali delle donne, Associazione Risvolta Matera che voglio abbracciare virtualmente. Insieme a loro inizia un nuovo cammino di reale e concreta solidarietà!

“Dal 25 novembre al 10 dicembre, grazie alla tenacia e alla vitalità della nostra Presidente nazionale, Mariolina Coppola, noi tutte, insieme a milioni di donne nel mondo, promuoviamo il motto “Decido IO” illuminando con “Un fascio di luce arancio”, segno di vitalità ed energia, di rinascita e di speranza. Seguiteci sulla pagina FB soroptimistclubmatera.

Un ringraziamento va a tutte le bravissime socie del Club Matera che mi onoro di rappresentare, che hanno messo a disposizione esperienza, sensibilità, passione e che fanno sperare in un mondo guidato dalla non-violenza.