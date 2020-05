Chiamatele pure soste temporanee, da carico e scarico merci, o prolungate perché non c’è posto a causa di cantieri o altri accidenti. Ma per pedoni, disabili, mamme con passeggini è un problema dover scendere in strada per superare l’ostacolo di turno e con il rischio…di essere investiti,se si tratta di strade principali. Siamo alle barriere architettoniche ‘mobili’ e per intervenire servirebbero far rispettare il Codice della Strada e magari con il servizio di rimozione forzata, che a Matera è una variabile indipendente da sempre. Tranne che per i grandi eventi. A segnalarci la cosa, con una foto scattata in via La Vista l’attento Antonio Serravezza. Oggi quei furgoni non ci sono. Ma domani potrebbero comparire altrove. E, allora, buon senso, educazione civica e sanzioni vanno applicati sempre.

Via La Vista senza vista!

È incredibile che non ci sia educazione civica e si continui senza problemi a utilizzare anche i marciapiedi per sostare i mezzi a quattro ruote. Non c’è considerazione dei pedoni e i disabili che devono transitare e che come si vede nella foto sono costretti ad utilizzare la strada dove transitano le auto. Nella zona ci sono molti esercizi commerciali, compresi quelli ubicati in via del Corso, e sarebbe necessario dare spazio a dei stalli per il carico e scarico subito alle spalle della fontana. In questo periodo sono stati cancellati tutti i pochi parcheggi di Via Ascanio Persio pertanto bisognerebbe andare incontro alle esigenze anche della piazza della frutta e verdura. Con un po’ di buona volontà si possono trovare le giuste soluzioni.