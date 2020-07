Una bella bitumata e il marciapiede a colpo d’occhio è sistemato. Ma le mattonelle sarebbero stata altra cosa sul piano funzionale e dell’arredo. Non è andata così lungo i tornanti di via Carlo Levi di Matera, come mostrano le foto scattate dal bersagliere reporter Nicola Laricchia, che si è fatto a piedi ii versanti della strada. L’erba spunta tra il conglomerato bituminoso e sta disegnando un tappeto di erba spontanea. Città green, come preferiscono le mode degli anglicismi di tendenza. Assessore: Passa il giardiniere o l’asfaltista?