La strada è stata asfaltata ed è stata rifatta la segnaletica, ma quel marciapiede in via San Pardo a Matera all’incrocio con via Marconi e via San Vito – laddove è il mercato ortofrutticolo del rione Piccianello- ha un fondo sconnesso e può provocare cadute e infortuni. Il fondo sta cedendo e andrebbe pavimentato…anzi asfaltato. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale perchè provveda, per evitare le ricorrenti richieste di indennizzo o ricorsi al giudice di Pace. Ricordiamo altre zone del quartiere dove buche e mancate sistemazioni di tracce e cantieri sono un pericolo ricorrente. Fatevi un giro, tra via Cererie e dintorni e annotate…