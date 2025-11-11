Marciapiede d’inciampo…basta poco per sistemarlo

A percorrerlo quel marciapiede sconnesso di via Lazzazzera a Matera , per andare scuola, sono cittadini, ma soprattutto Scolari e mamme con passeggini che raggiungono le scuole materna e media della ”Giovanni Pascoli”, genitori e ospiti del centro diurno ” Mazzarone”, studenti dell’IIS Morra e del Design… Nel punto segnalato dalla foto la pavimentazione, un metro quadrato all’incirca, è saltata ed è diventata un inciampo per quanti percorrono il marciapiede. Basta poco per metterci una pezza. Giriamo la segnalazione, sollecitata da quanti la percorrono abitualmente, all’Amministrazione comunale,perchè provveda nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.