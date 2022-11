Maratona rosa per il “Duni-Levi” grazie alla LILT

La prevenzione comincia dai banchi di scuola!

Anche quest’anno, per il secondo consecutivo, la LILT in collaborazione con i Lions Club, Matera Città dei Sassi e Matera Host, ha avviato con il Liceo Classico e il Liceo Artistico, nel “mese rosa”, una vera e propria maratona di visite senologiche e preziosissime lezioni sull’autopalpazione indirizzata alle ragazze dell’ultimo anno.

Convinte che “La diagnosi precoce sia il primo gesto per difendersi dal tumore al seno”, le instancabili dott.sse Marina Susi, Immacolata Brucoli e Felicetta Baldari, in collaborazione con la ASM di Matera e grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica dell’IIS ” Duni-Levi”, prof.ssa Patrizia Di Franco, hanno messo la loro esperienza e competenza professionale al servizio della nostra comunità scolastica, accogliendo, con un sorriso coinvolgente e una buona dose di serenità, le nostre ragazze in un momento importante della loro vita, la vigilia di un nuovo percorso di studi spesso lontano da casa.

Tale iniziativa, durante l’anno scolastico, sarà arricchita da incontri educazionali, rivolti a tutti gli studenti, sulla cultura della prevenzione dei tumori che da anni la LILT svolge, in collaborazione con i LIONS CLUB di Matera e con l’ AILD ,

con il Progetto Martina, nelle scuole cittadine.

L’allegro vociare delle ragazze che nelle loro ore libere si susseguono nell’ambulatorio di Oncologia sembra un inno alla speranza che illumina ossimoricamente il buio del dolore e della malattia. “Conoscere se stesse significa prevenire e prevenire è vivere”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.