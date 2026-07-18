Marateale si apre con Nino D’Angelo: il ragazzo dei vicoli che è diventato la voce di un popolo

Nino D’Angelo, caschetto biondo, voce melodica e “na faccia acqua e sapone” che ha segnato un’epoca entrando nell’immaginario di intere generazioni attraverso la sua musica e i suoi film, estensioni dei suoi brani più celebri narrati come canzoni illustrate.

Sarà proprio lui il protagonista della serata inaugurale della XVIII edizione del Marateale – Premio Internazionale, in programma il 20 luglio nello scenario unico del Teatro sul Mare dell’Hotel Santavenere di Maratea. Un’apertura che si annuncia ricca di emozioni, nel segno di un artista che ha saputo trasformare la semplicità delle proprie origini in un linguaggio universale.

Al Marateale, Nino D’Angelo presenterà “Nino. 18 giorni”, il film diretto dal figlio Toni D’Angelo, un’opera che va ben oltre il tradizionale documentario biografico. È un viaggio intimo, delicato e profondamente umano nel quale un figlio prova a raccontare il padre, mettendo da parte per un momento il personaggio pubblico per scoprire l’uomo che si cela dietro il mito.

Attraverso un dialogo sincero e senza filtri, il film ripercorre il cammino di Nino D’Angelo: dai vicoli di Napoli, dove tutto è cominciato, fino ai palcoscenici che lo hanno consacrato come uno degli artisti più amati del panorama italiano. Un percorso fatto di sacrifici, successi, cadute e rinascite, che racconta non solo una straordinaria carriera, ma anche la storia di un Paese che, nelle sue canzoni, ha ritrovato la propria anima più autentica.

Cantautore, attore, autore teatrale e compositore, Nino D’Angelo ha attraversato oltre quattro decenni di spettacolo senza mai rinunciare alla propria identità. Ha raccontato il Sud senza stereotipi, la dignità della gente comune, i sogni degli ultimi e il valore della famiglia, trasformando ogni esperienza personale in un patrimonio condiviso da milioni di italiani.

Per questo motivo il Marateale gli conferirà il Premio alla Carriera, riconoscimento che celebra non soltanto il successo artistico, ma soprattutto la coerenza e l’autenticità di un uomo che non ha mai smesso di emozionare il pubblico rimanendo fedele alle proprie radici.

La presenza di Toni D’Angelo rende l’appuntamento ancora più significativo. “Nino. 18 giorni” è infatti il racconto di un’eredità che si trasmette attraverso lo sguardo di un figlio, capace di restituire al pubblico il lato più privato di un padre che, prima ancora di diventare un simbolo della cultura popolare italiana, è stato un uomo che ha lottato per conquistare il proprio posto nel mondo.

Sarà una serata che unirà cinema, musica e memoria, aprendo nel migliore dei modi una nuova edizione del festival.

La XVIII edizione del Marateale – Premio Internazionale si svolgerà dal 20 al 25 luglio a Maratea. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Cinema Mediterraneo, ideata e diretta da Nicola Timpone, con il patrocinio dei Comuni di Maratea, Latronico, Rivello, Trecchina e Sapri, insieme a Regione Basilicata, Ministero della Cultura, Cinecittà, Lucana Film Commission, APT Basilicata e CNA.

Fondamentale anche il sostegno degli sponsor Frecciarossa (Trenitalia), Enel, Eni, TIM, BPER Banca, Cotril, Terna e Acque del Sud, oltre ai partner della manifestazione, tra cui Forbes.