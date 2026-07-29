Marateale in Book: il valore delle rassegne che fanno vivere la cultura

I libri hanno la straordinaria capacità di unire persone, generazioni e sensibilità diverse. Quando escono dalle librerie e dalle sale conferenze per abitare le piazze, la cultura diventa ancora più viva e inclusiva. È lo spirito che ha animato la seconda edizione di Marateale in Book, la rassegna letteraria organizzata da MTS Edizioni nell’ambito del Marateale – Premio Internazionale Basilicata, che dal 20 al 25 luglio ha trasformato le piazzette del centro storico di Maratea nel cuore pulsante della parola e dell’incontro con il cinema dei grandi palchi.

Per sei sere consecutive le piazzette hanno accolto scrittori, giornalisti, artisti e lettori in un dialogo spontaneo, dimostrando quanto sia prezioso portare la cultura fuori dagli spazi tradizionali. I libri hanno trovato casa tra i vicoli, i tavolini dei locali e le passeggiate serali, intercettando anche chi, magari, non aveva programmato di assistere a una presentazione, ma si è fermato incuriosito da una storia, da una voce, da una riflessione.

È questo il valore più autentico delle rassegne letterarie: creare occasioni di incontro. Perché un libro non è soltanto un oggetto da leggere, ma un ponte tra persone, esperienze e mondi diversi. Quando gli autori raccontano il percorso che li ha portati a scrivere, quando il pubblico interviene con domande e curiosità, la lettura diventa un’esperienza condivisa e la cultura si trasforma in partecipazione.

Marateale in Book ha saputo interpretare perfettamente questa filosofia, scegliendo di riportare i libri nel centro della vita cittadina. Una scelta che richiama una tradizione importante: proprio in Piazza Buraglia, negli anni, anche Luciano De Crescenzo aveva incontrato i suoi lettori, dimostrando come la filosofia e la letteratura possano dialogare con semplicità e leggerezza.

Il programma ha proposto un mosaico di temi e linguaggi: dalla narrativa al cinema, dalla cronaca all’attualità, dalle tradizioni popolari all’intelligenza artificiale, passando per il racconto autobiografico, il graphic novel, lo sport e la storia. Un’offerta culturale capace di parlare a pubblici diversi e di dimostrare come la lettura sia uno strumento capace di interpretare il presente.

Tra gli appuntamenti più seguiti quelli con Lucio Presta, Ilenia Petracalvina, Beppe Convertini, Peppone Calabrese, Monica Oriente e Tommaso Pellegrino, Marco Melis, Claudia Letizia e Francesca Nunzi. Di particolare interesse anche gli incontri dedicati al cinema con Armando Lostaglio e Anna Giammetta, che hanno raccontato, da prospettive differenti, il rapporto tra il grande schermo, i territori e lo sguardo dello spettatore.

Un merito significativo della rassegna è stato quello di riservare spazio anche alle nuove generazioni. Giovani autori come Cecilia Pacileo, Francesco Molinaro e Andrea Lo Sasso hanno dimostrato come la scrittura continui a rinnovarsi, affrontando temi contemporanei con linguaggi nuovi e sensibilità differenti. Dare voce ai giovani significa investire nel futuro della cultura e favorire la nascita di nuovi lettori.

Importante anche la collaborazione con il Co.Re.Com. Basilicata e con il CIF Basilicata, che ha arricchito il programma con incontri dedicati all’intelligenza artificiale e alla storia del femminismo, confermando come una rassegna letteraria possa diventare uno spazio di confronto civile oltre che culturale.

A guidare le conversazioni sono stati Fabrizio Eleuteri, Francesca Rasi e Ugo Floro, che hanno scelto un format dinamico e coinvolgente, lasciando spazio al dialogo con il pubblico e rendendo ogni incontro diverso dall’altro.

In un tempo in cui tutto sembra consumarsi rapidamente, iniziative come Marateale in Book ricordano il valore della lentezza, dell’ascolto e della parola. Perché ogni libro apre una finestra sul mondo, ma è il confronto con gli altri a renderne ancora più ricco il significato.

Le rassegne letterarie rappresentano oggi uno dei presìdi culturali più importanti dei territori: promuovono la lettura, valorizzano gli autori, animano i centri storici e contribuiscono a costruire comunità più consapevoli. Maratea ha dimostrato che basta una piazza, qualche sedia e tante storie da raccontare perché la cultura diventi un’esperienza viva, accessibile e capace di lasciare il segno.

Tutti gli autori ospiti

Il programma ha attraversato narrativa, graphic novel, storia, società, innovazione, sport, tradizioni e attualità:

Nicola Montesano , Pellegrini, crociati e monaci cavalieri

, Pellegrini, crociati e monaci cavalieri Claudia Letizia , Il meglio deve ancora venire

, Il meglio deve ancora venire Egidio Viola , Un ritorno all’infanzia (graphic novel)

, Un ritorno all’infanzia (graphic novel) Armando Lostaglio , Lo spettatore inquieto. Critica della ragione visionaria

, Lo spettatore inquieto. Critica della ragione visionaria Cecilia Pacileo , Ballerina Bianca

, Ballerina Bianca Giovanni Camele e Nunziante Capaldo , Radici profonde. Viaggio tra luoghi e figure

, Radici profonde. Viaggio tra luoghi e figure Lucio Presta , L’uragano

, L’uragano Marco Melis , A voce nuda: monologhi alla radio

, A voce nuda: monologhi alla radio Andrea Lo Sasso , Intelligenza Artificiale: parlando di AI, parlando di noi

, Intelligenza Artificiale: parlando di AI, parlando di noi Francesco Scarcella , Ordine Ignoto

, Ordine Ignoto Francesco Molinaro , L’eclissi, con le illustrazioni di Ambra Tonello

, L’eclissi, con le illustrazioni di Ambra Tonello Angelo Maietta , Il diritto processuale del calcio

, Il diritto processuale del calcio Monica Oriente e Tommaso Pellegrino , Quattro volte me, le mie rinascite dopo il cancro

, Quattro volte me, le mie rinascite dopo il cancro Beppe Convertini , Il paese delle tradizioni

, Il paese delle tradizioni Peppone Calabrese , L’Italia che ho visto

, L’Italia che ho visto Emilia Zazza , Come un fiume. Una storia chiamata femminismo, con le illustrazioni di Arianna Melone

, Come un fiume. Una storia chiamata femminismo, con le illustrazioni di Arianna Melone Lucia Petraroli , Data di scadenza

, Data di scadenza Ilenia Petracalvina , Il delitto di Avetrana tra verità e bugie

, Il delitto di Avetrana tra verità e bugie Anna Giammetta , Come in un film. Viaggio nell’Italia ispirata al cinema

, Come in un film. Viaggio nell’Italia ispirata al cinema Francesca Nunzi, MAV