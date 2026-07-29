Marateale in Book: il valore delle rassegne che fanno vivere la cultura

I libri hanno la straordinaria capacità di unire persone, generazioni e sensibilità diverse. Quando escono dalle librerie e dalle sale conferenze per abitare le piazze, la cultura diventa ancora più viva e inclusiva. È lo spirito che ha animato la seconda edizione di Marateale in Book, la rassegna letteraria organizzata da MTS Edizioni nell’ambito del Marateale – Premio Internazionale Basilicata, che dal 20 al 25 luglio ha trasformato le piazzette del centro storico di Maratea nel cuore pulsante della parola e dell’incontro con il cinema dei grandi palchi.
Per sei sere consecutive le piazzette hanno accolto scrittori, giornalisti, artisti e lettori in un dialogo spontaneo, dimostrando quanto sia prezioso portare la cultura fuori dagli spazi tradizionali. I libri hanno trovato casa tra i vicoli, i tavolini dei locali e le passeggiate serali, intercettando anche chi, magari, non aveva programmato di assistere a una presentazione, ma si è fermato incuriosito da una storia, da una voce, da una riflessione.
È questo il valore più autentico delle rassegne letterarie: creare occasioni di incontro. Perché un libro non è soltanto un oggetto da leggere, ma un ponte tra persone, esperienze e mondi diversi. Quando gli autori raccontano il percorso che li ha portati a scrivere, quando il pubblico interviene con domande e curiosità, la lettura diventa un’esperienza condivisa e la cultura si trasforma in partecipazione.
Marateale in Book ha saputo interpretare perfettamente questa filosofia, scegliendo di riportare i libri nel centro della vita cittadina. Una scelta che richiama una tradizione importante: proprio in Piazza Buraglia, negli anni, anche Luciano De Crescenzo aveva incontrato i suoi lettori, dimostrando come la filosofia e la letteratura possano dialogare con semplicità e leggerezza.
Il programma ha proposto un mosaico di temi e linguaggi: dalla narrativa al cinema, dalla cronaca all’attualità, dalle tradizioni popolari all’intelligenza artificiale, passando per il racconto autobiografico, il graphic novel, lo sport e la storia. Un’offerta culturale capace di parlare a pubblici diversi e di dimostrare come la lettura sia uno strumento capace di interpretare il presente.
Tra gli appuntamenti più seguiti quelli con Lucio Presta, Ilenia Petracalvina, Beppe Convertini, Peppone Calabrese, Monica Oriente e Tommaso Pellegrino, Marco Melis, Claudia Letizia e Francesca Nunzi. Di particolare interesse anche gli incontri dedicati al cinema con Armando Lostaglio e Anna Giammetta, che hanno raccontato, da prospettive differenti, il rapporto tra il grande schermo, i territori e lo sguardo dello spettatore.
Un merito significativo della rassegna è stato quello di riservare spazio anche alle nuove generazioni. Giovani autori come Cecilia Pacileo, Francesco Molinaro e Andrea Lo Sasso hanno dimostrato come la scrittura continui a rinnovarsi, affrontando temi contemporanei con linguaggi nuovi e sensibilità differenti. Dare voce ai giovani significa investire nel futuro della cultura e favorire la nascita di nuovi lettori.
Importante anche la collaborazione con il Co.Re.Com. Basilicata e con il CIF Basilicata, che ha arricchito il programma con incontri dedicati all’intelligenza artificiale e alla storia del femminismo, confermando come una rassegna letteraria possa diventare uno spazio di confronto civile oltre che culturale.
A guidare le conversazioni sono stati Fabrizio Eleuteri, Francesca Rasi e Ugo Floro, che hanno scelto un format dinamico e coinvolgente, lasciando spazio al dialogo con il pubblico e rendendo ogni incontro diverso dall’altro.
In un tempo in cui tutto sembra consumarsi rapidamente, iniziative come Marateale in Book ricordano il valore della lentezza, dell’ascolto e della parola. Perché ogni libro apre una finestra sul mondo, ma è il confronto con gli altri a renderne ancora più ricco il significato.
Le rassegne letterarie rappresentano oggi uno dei presìdi culturali più importanti dei territori: promuovono la lettura, valorizzano gli autori, animano i centri storici e contribuiscono a costruire comunità più consapevoli. Maratea ha dimostrato che basta una piazza, qualche sedia e tante storie da raccontare perché la cultura diventi un’esperienza viva, accessibile e capace di lasciare il segno.
Tutti gli autori ospiti
Il programma ha attraversato narrativa, graphic novel, storia, società, innovazione, sport, tradizioni e attualità:
- Nicola Montesano, Pellegrini, crociati e monaci cavalieri
- Claudia Letizia, Il meglio deve ancora venire
- Egidio Viola, Un ritorno all’infanzia (graphic novel)
- Armando Lostaglio, Lo spettatore inquieto. Critica della ragione visionaria
- Cecilia Pacileo, Ballerina Bianca
- Giovanni Camele e Nunziante Capaldo, Radici profonde. Viaggio tra luoghi e figure
- Lucio Presta, L’uragano
- Marco Melis, A voce nuda: monologhi alla radio
- Andrea Lo Sasso, Intelligenza Artificiale: parlando di AI, parlando di noi
- Francesco Scarcella, Ordine Ignoto
- Francesco Molinaro, L’eclissi, con le illustrazioni di Ambra Tonello
- Angelo Maietta, Il diritto processuale del calcio
- Monica Oriente e Tommaso Pellegrino, Quattro volte me, le mie rinascite dopo il cancro
- Beppe Convertini, Il paese delle tradizioni
- Peppone Calabrese, L’Italia che ho visto
- Emilia Zazza, Come un fiume. Una storia chiamata femminismo, con le illustrazioni di Arianna Melone
- Lucia Petraroli, Data di scadenza
- Ilenia Petracalvina, Il delitto di Avetrana tra verità e bugie
- Anna Giammetta, Come in un film. Viaggio nell’Italia ispirata al cinema
- Francesca Nunzi, MAV
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.