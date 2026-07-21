Marateale entra nel vivo: Zahi Hawass, Jerry Calà e Gianmarco Tognazzi protagonisti della seconda serata

Dopo un’apertura all’insegna delle emozioni, della musica e del grande cinema, la XVIII edizione del Marateale – Premio Internazionale entra nel vivo con una seconda giornata che si preannuncia tra le più ricche dell’intera manifestazione, confermando il festival come uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate cinematografica italiana.

L’opening night ha regalato al pubblico una serata intensa, inaugurata dalla suggestiva esibizione della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, che ha reso omaggio alle più celebri colonne sonore del cinema. Grande spazio anche ai temi sociali con l’intervento del presidente di UNICEF Italia, Nicola Graziano, che ha presentato il protocollo triennale dedicato alla tutela dei diritti dell’infanzia, prima delle premiazioni che hanno visto protagonisti Noemi Brando, il regista Toni D’Angelo, premiato per il documentario Nino. 18 giorni, e Nino D’Angelo, accolto da una lunga standing ovation al momento della consegna del Premio alla Carriera. Applausi anche per Lino Banfi, tra gli ospiti più amati della serata inaugurale.

Ora, però, i riflettori sono puntati sul secondo appuntamento del festival, che propone un programma capace di unire formazione, spettacolo, cultura e impegno sociale.

La giornata prenderà il via all’Hotel Santavenere con l’avvio delle Masterclass coordinate da Barbara Tarricone. Tra gli incontri più attesi quello con l’attrice statunitense Debi Mazar, che dialogherà con i giovani partecipanti, e soprattutto quello con il celebre archeologo ed egittologo Zahi Hawass, protagonista di un confronto con gli studenti.

Grande interesse anche per il primo appuntamento del ciclo “Dal sogno alla realtà: come si finanzia il cinema e si vende un’idea”, dedicato ai meccanismi produttivi e alle opportunità dell’industria audiovisiva, un momento di approfondimento pensato per chi desidera trasformare la creatività in una professione.

In serata il palco del Marateale ospiterà la premiazione dei cortometraggi di Marateale in School, spazio dedicato ai giovani talenti, mentre il festival aprirà una finestra sul cinema internazionale con un focus su Bollywood, attraverso la presenza del regista Vivek Singhania e dell’attrice Surbhie Sharma, protagonisti del film Snow White: Mission Vienna, realizzato interamente con iPhone.

Non mancherà l’attenzione al sociale con la presentazione del trailer di “Rivedersi”, progetto nato dalla collaborazione con l’Associazione Arcipelago EVA e il CROB di Rionero in Vulture, a testimonianza di un festival che continua a utilizzare il linguaggio del cinema anche come strumento di sensibilizzazione.

Tra gli ospiti più attesi della serata spiccano Jerry Calà, protagonista di un’intervista e della cerimonia di premiazione, il grande egittologo Zahi Hawass, accompagnato dall’attrice egiziana Laila Eloui, oltre a Gianmarco Tognazzi, che presenterà il film Greta e le favole vere.

Uno dei momenti centrali sarà dedicato alla sicurezza stradale con la presentazione dello spot della campagna nazionale “Quando sei alla guida tutto può aspettare”, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS, Polizia Stradale e ACI. Sul palco interverranno l’amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, insieme a Gianmarco Tognazzi, all’attrice Ludovica Martino, al regista Cristian Marazziti e alla direttrice creativa Metis Di Meo, per ribadire l’importanza della prevenzione e della responsabilità alla guida.

A chiudere la seconda serata sarà il coinvolgente talk con Gabriele Cirilli, pronto a conquistare il pubblico con il suo inconfondibile mix di ironia, racconti e spettacolo.

Con un cartellone che intreccia grandi protagonisti del cinema, formazione per i giovani, attenzione ai temi sociali e prestigiose presenze internazionali, Marateale 2026 conferma la propria vocazione a essere molto più di un festival: un luogo d’incontro tra culture, idee e talenti, capace di trasformare ancora una volta Maratea nella capitale del cinema affacciata sul Mediterraneo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.