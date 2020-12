Il Comune di Maratea ha pubblicato l’Avviso per la distribuzione di “Buoni spesa per l’acquisto di prodotti ittici” e nel contempo ha sviluppato il progetto di solidarietà alimentare a miglio zero con il duplice obiettivo di sostenere la popolazione in difficoltà economica e il settore della piccola pesca artigianale costiera promuovendo, insieme, il marchio “Miglio Zero”.

Di seguito la nota integrale:

La pandemia mondiale del COVID-19 pone serie sfide a molti settori, ma colpisce in modo particolarmente duro la pesca e l’acquacoltura, settori già deboli, che in questa particolare fase storica si trovano a dover far fronte alla necessità di reddito e di vendita del prodotto.

Si è inteso pertanto, dar voce ai bisogni del settore per sostenerlo e creare nuove opportunità anche in questa particolare fase critica, per contribuire a rilanciare le economie locali legate al consumo di pesce fresco locale e favorire un’alimentazione più corretta che includa anche i prodotti ittici. Importante il ruolo dei comuni per l’attuazione del progetto ai quali il FLAG Coast to Coast ha destinato un contributo economico da devolvere alle famiglie più bisognose, individuate dai servizi sociali, secondo le modalità opportune individuate dagli stessi.

Hanno aderito i comuni costieri della Basilicata e fra essi il Comune di Maratea che ha pubblicato, il 10 dicembre, l’Avviso per la distribuzione di “buoni spesa per l’acquisto di prodotti ittici”. I buoni, del valore di 40 euro, sono spendibili presso le pescherie aderenti, Pescheria “Da Felice” e Pescheria “Da Salvatore”, per l’acquisto di prodotti ittici a “Miglio Zero”, provenienti dalla piccola pesca artigianale costiera tirrenica, sostenibile.

Il Vice Presidente del FLAG Coast to Coast, Manuel Chiappetta, esprime grande soddisfazione: “l’iniziativa, sviluppata grazie anche alla fattiva collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Servizi Sociali, è per noi occasione per esprimere vicinanza ai territori e alle comunità in difficoltà, incluse quelle dei pescatori e degli operatori del settore ittico. Al contempo intendiamo valorizzare e rafforzare la filiera del pescato locale, sostenibile e artigianale nell’ottica del Miglio Zero ed una sua promozione capillare”.

Per la presentazione della domanda entro domenica 20 dicembre 2020 alle ore 12.00

– Via pec all’indirizzo: comune.maratea@cert.rubarbasilicata.it

– presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30

Per informazioni contattare il 328/0214773

L’avviso completo con i requisiti ed il modello da compilare è disponibile al link:

https://www.comune.maratea.pz.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1020.htmlfbclid=IwAR37uOo7FTKD11c9bW7ri0VizfXOPVoLfQmi9SWFafKabmR3jc7v2UQG5rI