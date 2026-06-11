Maratea diventa crocevia dell’arte contemporanea internazionale

Un ponte culturale tra Asia, America ed Europa che trova approdo nel cuore della Basilicata. Dal 15 al 20 giugno 2026 Maratea ospiterà la prima edizione di “Dialogo”, la residenza artistica interculturale curata da Carla Viparelli e nata da un’idea di Maria Teresa Schettino, nell’ambito del progetto internazionale Italian Art Tour.

Promossa dall’Associazione Culturale “LIBERI LIBRI”, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Maratea e il patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, l’iniziativa trasformerà la perla del Tirreno lucano in un laboratorio creativo a cielo aperto, dove artisti provenienti da diverse parti del mondo si confronteranno con il territorio, la comunità locale e le nuove generazioni.

Protagonisti della residenza saranno sei artisti internazionali: Astrid Francis dalla Germania, Danilo Ambrosino dall’Italia, Edem Elesh dagli Stati Uniti, Eunjeong Lee dalla Corea del Sud, Virginie Faivre d’Arcier dal Belgio e Seiko Tachibana dal Giappone. Ad affiancarli ci saranno quattro studentesse del Liceo Artistico IIS Giovanni Paolo II di Maratea – Melissa Cappuccio, Aurora Forastiero, Giorgia Mammì e Carmen Milone – chiamate a vivere un’esperienza formativa unica, lavorando fianco a fianco con gli artisti ospiti e sviluppando propri percorsi creativi.

L’obiettivo è creare un autentico dialogo tra culture, linguaggi e generazioni. Le giovani artiste locali accompagneranno infatti gli ospiti internazionali alla scoperta del territorio, delle sue tradizioni e della sua identità, trasformando il patrimonio culturale e paesaggistico di Maratea in fonte di ispirazione per nuove opere contemporanee.

Le attività si svolgeranno principalmente presso la Casa dei Diritti e la Casa di Minni, immerse nella natura del borgo di Massa di Maratea, ai piedi del Cristo Redentore che domina il Monte San Biagio. Qui gli artisti realizzeranno opere attraverso tecniche e linguaggi differenti, dalla pittura alle tecniche miste, utilizzando tele, carta, supporti materici, inchiostri, acrilici e colori.

Tra le personalità coinvolte spicca la tedesca Astrid Francis, residente a Los Angeles, che esplora mondi fantastici popolati da figure immaginarie e colori vivaci; il napoletano Danilo Ambrosino, noto per la sua ricerca sulla fusione degli smalti; l’americano Edem Elesh, artista visivo, designer e musicista che intreccia pittura figurativa e tecniche miste; la coreana Eunjeong Lee, che durante la residenza dedicherà un’opera a una figura femminile significativa della storia di Maratea; la belga Virginie Faivre d’Arcier, che fonde tradizioni artistiche europee, asiatiche e africane; e la giapponese Seiko Tachibana, che nelle sue opere mette in relazione l’eredità artistica orientale con il minimalismo contemporaneo.

La residenza non sarà riservata agli addetti ai lavori. La Casa dei Diritti aprirà infatti le proprie porte ai visitatori che vorranno osservare da vicino il processo creativo degli artisti. Inoltre, chiunque lo desideri potrà partecipare attivamente all’esperienza grazie a uno spazio attrezzato con materiali e colori messi a disposizione dall’organizzazione. L’ingresso sarà libero e gratuito, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Il momento culminante dell’iniziativa sarà l’inaugurazione della mostra finale, prevista per sabato 20 giugno alle ore 18 presso il Loft Arte di Massa, in via Massa Prato 5/1. L’esposizione resterà visitabile fino al 6 settembre 2026 e presenterà sia le opere realizzate dagli artisti internazionali sia quelle delle giovani partecipanti.

Un aspetto particolarmente significativo riguarda il destino delle opere prodotte durante la residenza: entreranno infatti a far parte della collezione pubblica permanente del Comune di Maratea, lasciando una testimonianza concreta e duratura di questa esperienza e ponendo le basi per future edizioni del progetto.

«Portare Italian Art Tour finalmente a Maratea è un sogno che si realizza – afferma Carla Viparelli – grazie al sostegno del Comune e del sindaco Cesare Albanese, e alla generosità di Maria Teresa e Minni Schettino che hanno aperto le porte delle loro case ad artisti e studenti. Sarà un’occasione unica di confronto e condivisione per i giovani e per tutti noi».

“Dialogo” nasce infatti all’interno di Italian Art Tour, progetto ideato da Carla Viparelli nel 2019 e ispirato allo spirito del Grand Tour. Un viaggio creativo contemporaneo che invita artisti provenienti da tutto il mondo a immergersi nei paesaggi, nelle culture e nelle identità più profonde dell’Italia meridionale, trasformando il patrimonio del territorio in un’esperienza di scambio artistico e umano.

Terminata l’esperienza marateota, il percorso proseguirà dal 21 al 24 giugno a Montemurro, dove gli artisti saranno coinvolti dalla Scuola del Graffito Polistrato e dal Comune nella realizzazione di un’opera permanente sulle pareti del centro storico, confermando la Basilicata come laboratorio internazionale di creatività e dialogo tra culture.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.