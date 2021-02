Ospiti e un ricco programma saranno gli ingredienti principale del “Marateale – Premio internazionale Basilicata” che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea (PZ), la “perla del Tirreno”

La XIII edizione, infatti, nonostante il periodo difficilissimo che sta affrontando tutto il mondo del cinema e dello spettacolo in genere vedrà la partecipazione di nomi dei prestigiosi.

Ospiti legati al mondo del cinema, del teatro e della televisione come Alberto Barbera, Direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, dei produttori Nicola Giuliano e Andrea Iervolino, saliranno sul palco di “Marateale” il maestro della commedia italiana Carlo Verdone, l’attore Stefano Fresi e il doppiatore Luca Ward.

In un periodo storico particolarmente difficile per il cinema mondiale, il festival “di cinema per il cinema” – che vede in prima linea gli organizzatori Antonella Caramia (Presidente dell’Associazione Cinema Mediterraneo) e Nicola Timpone (Direttore artistico della manifestazione) – non si ferma e continua a lavorare per un programma ricco di contenuti, ospiti e sorprese e per portare avanti quella che è la sua mission sin dallo scorso anno: testimoniare il forte desiderio di ripartenza per tutto il settore culturale e cinematografico non solo del centro-sud, ma del nostro Paese in generale.

Moltissime le novità dell’edizione 2021, sempre nel rispetto delle linee guida dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Innanzitutto la location di “Marateale” ritornerà ad essere quella del “Teatro sul mare” dello splendido Hotel Santa Venere a Maratea: un “tempio” ideale che testimonierà l’incontro fra cinema e glamour, cultura e spettacolo. Durante le cinque serate, inoltre, sarà presente un’orchestra che accompagnerà i vari momenti della kermesse e l’avvicendarsi degli ospiti che saliranno sul palco. Questo spazio sarà a cura del Maestro Donato Giovinazzo. Ma non solo. Pur restando una rassegna cinematografica, “Marateale” vedrà come protagonisti due importanti concorsi: il primo riguarderà i cortometraggi lucani; grazie anche ai suoi 30km di costa incontaminata e le sue acque cristalline, il festival si apre al ‘green’ con un concorso internazionale.

Anche quest’anno, inoltre, sono previste, all’interno del ricco programma, diverse masterclass dedicate ai giovani.

“Siamo molto orgogliosi che anche quest’anno Marateale torni, certi che, dopo un autunno e un inverno molto difficile, segnerà l’inizio degli eventi estivi dedicati al cinema e alla cultura in Italia” dichiara Nicola Timpone, che aggiunge: “Con ottimismo stiamo lavorando giorno e notte per organizzare una manifestazione che renda giustizia alla nostra terra, la Basilicata, e alla settima arte”.