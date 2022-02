Steve Jobs ideatore di quel sistema originale, innovativo e unico che è APPle con il ”Mac” che fa lavorare e navigare nel mare magnum dei software e del web, sarebbe fiero del piccolo Manuel di Matera e con un cognome, che è il più diffuso nella Città dei Sassi. Altro che fallimentare ”5G” in 3D della rete degli hub, delle start up e dei sorsi di seven up. A sette anni il piccolo studente del secondo anno della scuola primaria ha realizzato con i rivisitati mattoncini della ”Lego” una serie di manufatti, di giochi dalla esecuzione davvero impegnativa, con pazienza, logica,senso della sequenza e dell’armonia e manuale di un metodo di lavoro che non affida nulla al caso. Qualità che lo porteranno a ricalcare quel percorso gioco-ingegneristico dagli orizzonti ben definiti. Sarà un costruttore… Per ora va alle elementari, ma quanto realizzato, sopratutto con la la ”Lambo” color verde ninja è da ragazzi delle medie superiori.



Mamma Piera e papà Marco sono fieri di lui, anche perchè a scuola dà soddisfazione e una passione passatempo, come quello di dar vita un progetto con i ”Lego” ,stimola fantasia e razionalità. Un gioco che lo ha portato a trasformare il contenuto e le istruzioni delle scatole di montaggio, che gli hanno regalato, in una mostra itinerante ( i giocatoli sono fatti per muoversi…) in casa per ora e domani chissà. Sogni nel cassetto? Ma un altro progetto della Lego, naturalmente. I nonni Aldo e Rosa sono pronti a piazzare sulla rampa di lancio il razzo siderale di Bill Gates o il pianeta ”rosso” della Lego, come i capelli del piccolo Manuel. E lui, soddisfatto, è pronto a salire sulla ” Lambo” della Lego, per cominciare a guidare. Patente conseguita a otto anni. Un record per il giovane costruttore ! E ora in moto…

AL LAVORO PER GIOCO E PASSIONE