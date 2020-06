E’ crisi anche per quanti,per un motivo o per un altro, vanno avanti rasentando o violando la legalità sperando di farla franca. Così anche un furto con destrezza di una valigetta sottratta a una turista in visita a Matera è finito nelle maglie attente dei servizi di prevenzioni disposti dal Questore Luigi Liguori, tanto da individuare il responsabile dell’episodio e recuperare il maltolto che è stato restituito alla legittima proprietaria. Quest’ultima ha preferito non sporgere denuncia. Merito degli agenti della Squadra Volante, che hanno trasformato gli indizi in una rapida indagine sulle tracce dell’autore, rintracciato nei rioni Sassi. Una ulteriore conferma che Matera è città sicura e che la Polizia è tra la gente per la nostra sicurezza e per quella dei turisti, che con gradualità stanno ritornando a Matera. Benvenuti in una città sicura e questo, dopo la fase di confinamento domiciliare, è uno dei fattori per promuovere sul turismo di ritorno. Turismo sicuro. A Matera è una certezza.

FURTO CON DESTREZZA NEL CENTRO CITTADINO, DENUNCIATO VENTUNENNE

Personale della Polizia di Stato ha individuato e denunciato all’Autorità giudiziaria un giovane materano, di 21 anni, che nella serata di giovedi’ sera si e’ impossessato di una borsa in questa via Ridola, asportandola fugacemente mentre la vittima era all’interno di un Bar.

Agenti della Squadra Volante sono prontamente intervenuti sul luogo del reato, su richiesta inoltrata presso la Sala Operativa della Questura.

Il giovane autore del furto era fuggito in direzione di Palazzo Lanfranchi, dileguandosi nel Rione Sassi. Postisi immediatamente sulle sue tracce, gli agenti hanno dapprima ritrovato e recuperato la borsa abbandonata lungo la fuga.

Grazie alla descrizione dell’individuo ricevuta dalla vittima e all’ottima conoscenza del territorio, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’autore del reato presso la sua abitazione. Indossava ancora gli stessi indumenti che aveva al momento della commissione del fatto.

La valigetta sottratta e contenente diversi effetti personali e prodotti tipici del posto appena acquistati è stata restituita alla vittima, che ha espresso piena soddisfazione e riconoscenza agli operatori della Polizia di Stato intervenuti ma ha rinunciato a presentare formale denuncia.

L’autore del reato è stato comunque segnalato alla Procura della Repubblica di Matera per il reato di furto con destrezza.

Matera, 6 giugno 2020