Mano alla tasca…per le spiagge di ‘’Io posso’’

E , naturalmente, alla coscienza per sostenere l’attività dell’associazione ‘’Io posso’’ che ha consentito finora l’apertura degli stabilimenti balneari salentini di san Foca, Gallipoli e Porto Cesareo ai malati di Sla, concretizzando un progetto e la volontà del poliziotto Gaetano Fuso. Servono 100.000 euro, da aggiungere ai 120.000 in cassa, per evitare la riduzione dei servizi. Per questo è nata la campagna ‘’ Dona ora per fare il pieno’’. In coda al comunicato le modalità di contribuzione Si può donare con carta di credito, PayPal, Satispay o con un bonifico sull’ IBAN IT79C0306909606100000134087 (BIC/SWIFT: BCITITMM) intestato ad “Associazione 2HE”, causale: “Progetto IO POSSO”.

www.ioposso.eu



Nel decennale della sua nascita

IO POSSO lancia in tutta Italia la sua richiesta d’aiuto per

garantire la riapertura delle sue spiagge accessibili

anche per l’estate 2024.

Partita la campagna

Dona ora per “fare il pieno”!

Obiettivo 100mila euro in un mese

per evitare di ridurre i servizi o il tempo di apertura delle

tre strutture con servizi gratuiti presenti a

San Foca dal 2015, a Gallipoli dal 2022 e Porto Cesareo dal 2023.

*****

“Attualmente le nostre casse coprirebbero solo € 120.000 sui € 220.000 necessari a garantire l’apertura per tutta la stagione ad orario pieno di tutte e tre le spiagge. È per questo che chiediamo a tutti i nostri amici e sostenitori di poterci aiutare con una donazione straordinaria”. È l’appello lanciato in tutta Italia dall’associazione 2HE-IO POSSO che proprio nel decennale della sua nascita rischia di non poter garantire la riapertura completa delle sue spiagge accessibili anche per l’estate 2024. Ed è per questo che 48 ore fa è partita la campagna Dona ora per “fare il pieno”: obiettivo 100mila euro in un mese, utili ad evitare di ridurre i servizi o il tempo di apertura delle tre strutture con servizi gratuiti presenti a San Foca dal 2015, a Gallipoli dal 2022 e Porto Cesareo dal 2023. Sono centinaia ogni anno le persone con disabilità motorie, anche gravi, o malattie come la SLA che, insieme ai loro familiari, vengono accolte in completa sicurezza e gratuità, ormai da nove anni, seguendo la traccia lasciata dal Gaetano Fuso (1976-2020). “Dal 2015 la nostra associazione si impegna a dare a tutti gli ospiti ausili ed assistenza perché il mare sia un diritto di tutti, raccogliendo i fondi necessari all’apertura e alla copertura dei costi. Negli ultimi due anni – dice Giorgia Rollo, presidente di 2HE-IO POSSO – ci siamo ingranditi aprendo anche le strutture di Porto Cesareo e Gallipoli, ma le donazioni che riceviamo non sono aumentate in maniera proporzionale e costante all’aumento del servizio che offriamo. C’è il rischio, pertanto, di dover ridurre i servizi o il tempo di apertura, creando notevoli disagi ai nostri ospiti, togliendo a molti il diritto di vivere l’esperienza rigenerante ed unica di un bagno nel mare del Salento. Se riusciremo a raccogliere la cifra mancante entro il 30 aprile 2024, avremo la certezza di poter riaprire col massimo della qualità nell’accoglienza, come fatto in tutti questi anni. È un obiettivo ambizioso, ma la grande vicinanza che abbiamo sperimentato in tutti questi anni da parte dei nostri amici e donatori, ci fa confidare di poterlo raggiungere… se ciascuno farà la sua parte” conclude Rollo.

Ai 120 mila euro attualmente disponibili si aggiungono i contributi pubblici dei comuni che verranno erogati a rendicontazione ovvero solo dopo aver sostenuto le spese (il Comune di Melendugno partecipa con un contributo pari ad 1/10 dei costi della struttura di San Foca che ammontano a 110mila euro, Porto Cesareo con un contributo pari ad 1/6 e Gallipoli con 1/5 dei costi delle rispettive strutture, di 55mila euro ciascuno; la Asl con 20.000 euro totali).

La raccolta fondi per raggiungere la somma di 220.000, necessaria per gestire a pieno regime le strutture, sarà attiva per tutto il mese di aprile. Ne verrà comunicato lo stato di avanzamento.

Si può donare con carta di credito, PayPal, Satispay o con un bonifico sull’ IBAN IT79C0306909606100000134087 (BIC/SWIFT: BCITITMM) intestato ad “Associazione 2HE”, causale: “Progetto IO POSSO”.

Dettagli su www.ioposso.eu

IO POSSO

Il progetto solidale nazionale IO POSSO nasce 10 anni fa attorno al visionario Gaetano Fuso (1976-2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018 proprio per aver reso il mare alla portata di tutti. Infatti, da una sua idea, supportata dalla moglie Giorgia Rollo e da un gruppo di amici e sostenitori, nel 2015 su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno (Le) è nata la spiaggia di IO POSSO, il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, con servizi totalmente gratuiti per gli ospiti. Nel 2022 una struttura gemella, sempre gestita da IO POSSO, è sorta a Gallipoli (Le), presso l’Ecoresort Le Sirenè del Gruppo Caroli, e dalla scorsa estate, una terza nel centro di Porto Cesareo (Le).

Quello delle spiagge di IO POSSO è un format già preso come riferimento e replicato anche in altre parti d’Italia, grazie ad un elenco di parametri ormai codificati. Seguendo il know how di IO POSSO una struttura “gemella” nel 2018 è nata in Sardegna, un’altra in Emilia Romagna, entrambe gestite da associazioni locali, e l’ultima ha inaugurato la scorsa estate in Basilicata, a Metaponto: si chiama “Il Sogno del Capitano”, con esplicito riferimento a Gaetano Fuso.

Il progetto IO POSSO mette inoltre a disposizione gratuitamente un camper attrezzato per chi, colpito da malattie fortemente invalidanti come la SLA, la SMA e distrofie muscolari o da traumi, ha bisogno di trasporto adeguato per spostarsi da casa.

IO POSSO opera a favore dell’inclusione sociale, con attenzione non solo al turismo accessibile. Da alcuni anni, tra l’altro, ha avviato un’attività di supporto alla ricerca scientifica focalizzata alle terapie geniche applicate alla cura della Sclerosi Laterale Amiotrofica.