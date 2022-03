Ci sono il buon pane di Matera, fatto di semola di grano duro, re della buona tavola e simbolo di comunione, pace, solidarietà, una spiga indorata dal sole sullo sfondo dei rioni Sassi, simbolo di una civiltà millenaria che ha visto generazioni di uomini e di donne condividere i frutti della terra, nel manifesto ufficiale del XXVII congresso eucaristico nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre 2022. La novità, in anteprima, nel corso della prima delle tre giornate con i delegati delle diocesi, in vista dell’appuntamento di settembre che vedrà la partecipazione di Papa Francesco. Il manifesto dalla grafica pulita ed essenziale è incentrata sul tema ” Torniamo al gusto del pane, per una chiesa eucaristica e sinodale”- Nel manifesto oltre a una forma del generoso pane alto di Matera, gli antichi rioni di tufo con la basilica cattedrale che si erge sulla Civita su uno sfondo armonioso di colori delle gradazioni in prevalenza di azzurro, giallo e grigio. E poi le informazioni e i contatti utili per il grande evento con gli indirizzi social www.congressoeucaristico.it e www.chiesadimaterairsina.it

Ufficio Comunicazioni Sociali

Pronto il manifesto del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale

E’ stato presentato a Matera nella sala congressi della Casa di spiritualità Sant’Anna alla presenza di 100 delegati provenienti da tutta Italia il manifesto ufficiale del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà a Matera dal 22 al 25 settembre intorno al tema “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”.

Per l’evento del prossimo autunno, come ha riferito nella conferenza stampa di ieri l’arcivescovo di Matera-Irsina Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, sono attesi 1500 delegati, sette per ogni Diocesi, oltre ad un numero imprecisato di pellegrini che potranno prendere parte ad una o più delle manifestazioni pubbliche programmate, dalla processione eucaristica per le vie della città alla via crucis nei Sassi.

Sul sito web della Diocesi di Matera-Irsina (all’indirizzo https://www.chiesadimaterairsina.it/) è stato pubblicato il programma delle tre giornate che vedrà impegnati i delegati diocesani nella città dei Sassi insieme a un Sussidio liturgico che accompagnerà i momenti di preghiera e di riflessione.

Matera, 10 marzo 2022 Erasmo Bitetti

Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi di Matera–Irsina