La Fidas di Scanzano la Give Life Fidas riprende le sue attività di sensibilizzazione e promozione e non interrompe la terza edizione della manifestazione “E…State In Salute: La Fidas Vi Ha A Cuore”

Il 30 luglio 2020 la manifestazione si svolgerà in Via Alcide De Gasperi presso il Centro sociale anziani con inizio alle ore 18. Obiettivo è promuovere la salute del donatore e dei cittadini, promozione e diffondere la cultura della donazione del sangue e degli emocomponenti. Durante l’evento si effettueranno Elettrocardiogramma con Visita Medica ai donatori di età superiore a 45 anni, rilevazione dei parametri vitali, attività di informazione e promozione sui diversi tipi di donazione specificando i criteri di inclusione ed esclusione, educazione ad un corretto stile di vita partendo da un corretto regime alimentare, presente la dottoressa Monica Genovese, screening della vista che sarà effettuato dalla dottoressa Maria Lucia Lauria. Obiettivo della manifestazione, continuare il lavoro già iniziato di sensibilizzazione ai donatori e alla cittadinanza al grande gesto della donazione di sangue ed emocomponenti ricordando che solo con un corretto stile di vita, un ottimale stato di salute potremo donare e quindi raccogliere unità di sangue ed emocomponenti di alta qualità. “ Il lockdown” ha spiegato il presidente Domenico Sarubbi “ ci ha messo di fronte a tante difficoltà gestionali e organizzative, ma grazie all’impegno di tutti i collaboratori dell’associazione, è stato possibile continuare a garantire in sicurezza lo svolgimento di giornate di donazione. Intendiamo rivolgere ai donatori un sentito ringraziamento per aver risposto in modo esemplare e responsabile ai diversi appelli fatti nei mesi di marzo ed aprile in cui sono aumentati anche i nuovi donatori e ciò vuol dire che è chiaro da parte di tutti che il bisogno di sangue purtroppo non si è fermato. Come ogni estate si registrano carenze di sacche di sangue e ricordando che al giorno il fabbisogno nazionale è di circa 1800 unità, rivolgiamo un appello ai donatori a prenotare una donazione presso le proprie sedi di appartenenza oppure presso i centri trasfusionali Regionali. A tal proposito al fine di garantire la continuità del supporto trasfusionale come sezione Give Life Fidas Scanzano abbiamo programmato per il mese di agosto due giornate di donazione sangue e plasma previste nei giorni 1 e 29 agosto presso il Distretto Sanitario di Scanzano Jonico. Consapevoli che il periodo di paura/diffidenza non è di certo terminato, vorremmo rassicurare tutte le persone, anche le più timorose e ricordare quindi che la donazione di sangue/plasma si fa in totale sicurezza. Come già sta avvenendo da alcuni mesi, la donazione sarà effettuata su prenotazione al fine di regolare il numero degli accessi. Il personale dedicato alla convocazione dei donatori effettuerà un triage preliminare in occasione del contatto telefonico al fine di individuare situazioni potenzialmente a rischio, quindi per evitare gli accessi alla donazione in presenza di sintomi associabili a infezioni respiratorie, ivi compresa l’infezione da SARS-CoV 2”.

Altro evento importante in programma per agosto 2020, l’assemblea ordinaria annuale e il rinnovo delle cariche sociali con elezione del nuovo direttivo 2020-2024, durante l’incontro ci sarà un momento dedicato al ricordo della collaboratrice Miriam Lauria scomparsa prematuramente lo scorso febbraio .