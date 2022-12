Mani di artiste…per Il carro trionfale del 2 Luglio

E’ la prima volta che accade e non possiamo che augurare loro ”Buon Lavoro!. Quattro artiste donne realizzeranno il carro trionfale di cartapesta 2023 per la 633^ edizione della festa in onore della patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. E’ quanto ha deciso la commissione di valutazione dei bozzetti giunti dopo la pubblicazione del bando, indetto dall’Associazione Maria Santissima della Bruna. Sono Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa, e Laura D’Ercole, che dovranno realizzare il manufatto di cartapesta incentrato sul tema evangelico ” Donna, ecco tuo figlio (Gv, 19, 26) – Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv, 2, 5) – Dal mistero dell’Eucaristia ai ministeri della Chiesa”. E’ la prima volta, ricordiamo, che l’incarico viene affidato ad artiste donne, che hanno concorso nella categoria professionale, superando la proposta presentata da un’altra artista. Il bozzetto sarà presentato, insieme ad altri concorrenti,delle due categorie, nel corso di una iniziativa pubblica in data da fissare.



”Donna, ecco tuo figlio (Gv, 19, 26) – Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv, 2, 5) – Dal mistero dell’Eucaristia ai

ministeri della Chiesa” é questo il tema del Carro Trionfale scelto per l’edizione 2023.

Si è riunita questa mattina, presso la sede sociale di Via San Francesco, la commissione incaricata dal CdA dell’Associazione Maria SS. Della Bruna, per il delicato ruolo di giudicare i sette bozzetti, di cui cinque in gara nella categoria non professionale e due in lizza nella categoria professionale, pervenuti in seguito alla pubblicazione del bando di concorso per la costruzione del Carro Trionfale 2023.

L’atmosfera in cui si sono svolti i lavori è stata serena e cordiale, il confronto è stato portato avanti con etica civile e sociale, sempre mirato alla valorizzazione dei progetti presentati e tutti i componenti si sono pronunciati con attente ed accurate riflessioni religiose, artistiche e culturali. Da sempre, infatti, soprattutto quando si parla della

Festa, la nostra comunità materana riesce ad esprimere elevati livelli di professionalità e cultura. In particolare, le due proposte della categoria professionale, sono state ritenute perfettamente aderenti al tema proposto e sviluppate con cura e dovizia anche nei dettagli.

Dopo oltre tre ore di disamina, la commissione ha valorizzato gli elaborati presentati, esprimendo una votazione che ha portato, subito dopo, la notaio Brunella Carriero a determinare il vincitore del bando: Elena Mirimao, classe ’84, Annalisa Di Gioia, classe ’79, Luigina Bonamassa, classe ’78 e Laura D’Ercole, classe ’83, realizzeranno il Carro Trionfale del 2023. Per la prima volta nella storia della Festa, dunque, saranno quattro donne a realizzare il manufatto di cartapesta!

L’altro bozzetto della categoria professionale è stato presentato da Francesca Cascione, che è stato valutato molto positivamente ed ha raggiunto un punteggio non distante dal vincitore.

Nella categoria non professionale, invece, ad aggiudicarsi il primo posto, fra i cinque in gara, è stato il bozzetto di Giovanni Bruno, apprezzato moltissimo dalla commissione.

“La commissione caratterizzata da disciplinarità diverse dei singoli colleghi, prendendo per mano la serietà con cui è stato costruito il bando e la restituzione degli elaborati, ha constatato che in entrambe le categorie c’era una rispondenza alle tematiche del bando, nelle quali si è riconosciuta per i contenuti che erano stati portati avanti.

Con i colleghi abbiamo prodotto una discussione molto proficua e uno scambio di valutazioni che si sono poi espresse nella valorizzazione accurata degli elaborati.”

Così si è espresso l’architetto Amerigo Restucci, presidente della commissione, di altissimo profilo, composta dal prof. ing. Antonello Pagliuca, dall’architetto Nicola Colucci, dalla dott.ssa Patrizia Minardi e da Don Antonio Dileo.

Grande soddisfazione anche per il presidente dell’Associazione, Bruno Caiella, del delegato arcivescovile Don Francesco Di Marzio e di tutto il Comitato Esecutivo.

Nei prossimi giorni verrà resa pubblica la data in cui saranno svelati alla cittadinanza tutti i bozzetti che hanno partecipato al bando, con la premiazione dei relativi autori