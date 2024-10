Mancini: sostegno Provincia a richiesta fermata del Frecciarossa Taranto-Milano scalo di Grassano

“Il Frecciarossa che attraversa la Basilicata sulla rotta Taranto-Milano e viceversa si fermi anche nella stazione di Grassano- Garaguso- Tricarico.” Anche il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, si schiera accanto ai territori della collina-montagna materana che chiedono a gran voce l’istituzione della fermata con una nota in cui scrive: “Condivido pienamente lo spirito e il merito della petizione online lanciata dal consigliere comunale di Tricarico, Antonio Martelli per richiedere tale fermata e, anche se la Provincia di Matera non ha una specifica competenza in merito, posso assicurare che sosteniamo questa iniziativa e lo faremo, nell’ottica della Provincia quale casa dei comuni, anche presso la Regione Basilicata. E’ palese che i comuni interessati, tra i quali rammento Accettura, Calciano, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Oliveto Lucano, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano e Tricarico, se ne gioverebbero sotto vari aspetti, a cominciare dalla considerazione che un’utenza stimata di circa 25mila abitanti avrebbe un miglioramento sensibile della mobilità che, a conti fatti, potrebbe contribuire a combattere il triste fenomeno dello spopolamento. La fermata, inoltre, potrebbe anche incrementare il flusso turistico, facilitando i collegamenti e, tutto sommato, qualche minuto in più sui tempi di percorrenza ritengo che non andrebbero ad arrecare grandissimi disagi. Spero che le istituzioni competenti in merito ascoltino il grido di aiuto che arriva dai cittadini e si attivino di conseguenza: mi farò portatore di questa istanza con il Presidente Bardi e, spero, con il sostegno dei Consiglieri regionali del territorio”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.