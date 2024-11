Mancini: “Ripresi i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della Scanzano-Mare”

“A breve la comunità di Scanzano Jonico e i turisti che, non solo d’estate, si riversano in quelle zone potranno fruire di una strada rimessa a nuovo, con la prospettiva di ulteriori interventi”. Con queste parole il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, annuncia con una nota che “dopo l’acquisizione dei necessari pareri sono ripresi i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della SP 73 Scanzano-Mare. Sull’arteria sono state stanziate somme per 1 milione e 100mila euro, di provenienza regionale. Altri 2 milioni di euro per la messa in sicurezza mediante il consolidamento della sede stradale, però, sono stati destinati da una delibera del Consiglio provinciale approvata lo scorso 16 maggio, in merito alla quale attendiamo l’esito del riparto che la Regione Basilicata farà per i fondi FSC. Ringrazio -ha concluso Mancini.- l’ufficio tecnico della Provincia per la collaborazione e l’attenzione mostrate.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.