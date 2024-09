Mancini o De Filippo? Oggi il voto! Dalle 20,00 lo spoglio.

E’ dalle 8.00 di questa mattina che sono in corso, nel seggio allestito nella sala consiliare della Provincia di Matera, in via Ridola, le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente dell’Ente. Hanno già votato in mattinata, oltre ai due candidati alla carica di Presidente della Provincia di Matera: Giuseppe Arturo De Filippo, sindaco del Comune di Calciano, e Francesco Mancini, primo cittadino di Pomarico, anche l’attuale presidente facente funzioni, Emanuele Pilato. L’affluenza registrata alle ore 12.00 ci dice che ha votato il 40,65% degli aventi diritto (163 votanti su 401, dei quali 45 donne (11,22%) e 118 maschi (88,78%). Come avevamo già scritto, a partire delle ore 20.00 di questa sera, sulla pagina Facebook della Provincia di Matera (https://www.facebook.com/materaprovincia) sarà possibile seguire le operazioni di spoglio in diretta streaming.

Nelle foto: Emanuele Pilato, Francesco Mancini e Arturo De Filippo al momento del voto.

AGGIORNAMENTO: Alle 18.00 hanno votato 278 aventi diritto, pari al 69,33%, sui 401 elettori totali. Di questi, 81 sono donne (20,20%) e 197 maschi (79,8%).