Mancini e Pepe sopralluogo congiunto lungo la Sp 277

La situazione di degrado dell’arteria, aggravata dalla frana, tra Oliveto Lucano e Garaguso è arcinota. Servono progetto concreto e risorse. Domani 11 ottobre il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini e l’assessore regionale all’e infrastrutture Pasquale Pepe effettueranno un sopralluogo. Si attendono atti conseguenziali. Tocca alla Regione finanziare gli interventi…



LA NOTA della PROVINCIA

Frana SP 277: venerdì 11 OTTOBRE il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini farà un sopralluogo congiunto con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe

Venerdì 11 settembre il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini sarà sui luoghi dello smottamento che ha interessato la SP 277 per un sopralluogo congiunto con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, i sindaci interessati e i tecnici della Provincia.

“La viabilità provinciale – ha dichiarato Mancini – è una priorità per l’Ente che presiedo e anche per questo, dopo il fenomeno franoso che per fortuna non ha causato danni alle persone, ritengo che sia doveroso verificare di persona e alla presenza dell’assessore Pepe quanto accaduto.

Conosco la situazione della SP 277 e l’assoluta necessità di interventi importanti. Ribadirò all’assessore Pepe l’urgenza di un finanziamento da parte della Regione Basilicata e auspico che si farà parte attiva per l’adozione di provvedimenti immediati”.