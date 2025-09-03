Mancini: “Caos tesserini caccia. Se la Regione ha difficoltà restituisca la delega a noi, siamo pronti a gestire il settore.”

“Le crescenti polemiche e la confusione segnalata dalle associazioni venatorie lucane sulla gestione del tesserino regionale per la caccia hanno indotto -si legge in una nota- il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, a lanciare un segnale chiaro e costruttivo alla Regione Basilicata: “Se a Potenza hanno difficoltà nell’assicurare una gestione efficiente del settore, come Provincia siamo pronti a riprendere in mano le nostre competenze. Arcicaccia, Enalcaccia e Italcaccia hanno messo in luce una situazione di stallo e disorganizzazione che sta creando disagi ai cacciatori al punto da rischiare di compromettere la programmazione dell’attività venatoria. La confusione che ruota attorno al tesserino regionale è solo l’ultimo, ma più emblematico, dei problemi che affliggono un settore che meriterebbe ben altra attenzione e professionalità. La caccia è un’attività che richiede norme chiare e una gestione rigorosa e le Province, per anni, hanno svolto questo ruolo con competenza e conoscenza diretta del territorio, garantendo la tutela della fauna e il rispetto delle regole. L’attuale sistema di gestione regionale, evidentemente, mostra inefficacia e crea solo malcontento tra i cittadini.” L’Ente Provincia – ha aggiunto Mancini – possiede le competenze, l’esperienza e l’organizzazione necessarie per una gestione ottimale del settore. La struttura provinciale, quindi, con i suoi uffici e il personale qualificato è pronta a subentrare alla Regione per garantire ai cacciatori lucani servizi efficienti e procedure snelle, mettendo fine a un’incertezza che danneggia l’intera comunità venatoria. Se la Regione Basilicata ha difficoltà a gestire l’ambito caccia, la Provincia di Matera non si tira indietro e si offre di riprendere in carico la delega. Siamo pronti a dimostrare che con la giusta organizzazione e una profonda conoscenza del territorio si può e si deve fare di meglio. Il nostro obiettivo è riportare la serenità e la certezza delle regole, a beneficio di tutti gli appassionati e del patrimonio faunistico.”

