Mancini: all’assessora Mongiello chiesto maggiore valorizzazione lavoratori APEA

“Ho riscontrato con piacere una propensione all’ascolto e al confronto nell’assessore regionale Laura Mongiello. L’incontro è stato sicuramente costruttivo e soprattutto di prospettiva”. Con queste parole il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, commenta il summit potentino con l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata con un unico tema all’ordine del giorno: la vicenda dell’APEA Matera, con la richiesta dei dipendenti di aumentare il monte ore settimanale.

“Con Mongiello – spiega il Presidente Mancini – ci siamo confrontati sulle prospettive e sulle richieste della platea dei dipendenti APEA: ho preso atto che l’assessore ha ascoltato con attenzione le mie proposte, delle quali adesso vaglierà la fattibilità. Nel merito, ho posto all’attenzione dell’esponente del Governo regionale la necessità di incrementare il monte ore dei dipendenti dell’Agenzia Provinciale anche attraverso nuove funzioni e competenze che, al momento, sono in capo ad altri enti ma che hanno bisogno di un potenziamento.

Sullo sfondo, in ogni caso, c’è la necessità di risolvere una volta per tutte la questione APEA e, in merito, confermo di aver preso atto che l’assessore ha mostrato grande disponibilità.

Spero che molto presto si possa trovare una soluzione definitiva che valorizzi i lavoratori dell’APEA, vere e proprie risorse della Provincia di Matera”.

