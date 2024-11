Mancato pagamento degli stipendi: gli ausiliari del traffico verso lo stato di agitazione

Il Nidil Cgil e la Felsa Cisl denunciano il grave ritardo nel pagamento degli stipendi agli ausiliari del traffico impiegati dalla società Tempor spa, incaricata del servizio nella città di Potenza. “Il mancato pagamento del salario – affermano Emanuele De Nicola, segretario Nidil Cgil Potenza e Nicola Labanca, segretario Felsa Cisl – ormai è diventata una consuetudine da parte della società, incurante delle difficoltà cui vanno incontro i lavoratori, che da anni aspettano di essere stabilizzati, già costretti a confrontarsi con l’incertezza economica e dell’inflazione che continua ad erodere il potere d’acquisto.” “La situazione – continuano De Nicola e Labanca – rischia di peggiorare ulteriormente con l’avvicinarsi delle scadenze di dicembre, quando l’azienda sarà chiamata a corrispondere non solo lo stipendio ordinario, ma anche la tredicesima mensilità, fondamentale per molte famiglie che si preparano ad affrontare le spese del periodo natalizio. Non possiamo accettare che i lavoratori debbano subire ulteriori ritardi e privazioni.” “Se la situazione non verrà risolta immediatamente – avvertono – non esiteremo a proclamare lo stato di agitazione e, se necessario, uno sciopero. È inaccettabile che chi garantisce un servizio pubblico venga trattato in questo modo. Chiediamo alla Tempor il pagamento immediato dello stipendio e una maggiore vigilanza da parte delle autorità competenti per garantire che le aziende appaltatrici rispettino i loro obblighi contrattuali, salvaguardando la dignità e i diritti dei lavoratori.” “Non possiamo tollerare che le difficoltà economiche dell’azienda si riflettano sulle spalle dei dipendenti – concludono i sindacalisti – I lavoratori non possono essere lasciati soli in questa battaglia. In assenza di risposte intraprenderemo ogni azione necessaria per tutelare i diritti dei lavoratori”.

