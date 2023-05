Mancano i medici, ma l’ASM manda in pensione chi chiede di rimanere a lavorare

E’ una di quelle cose che travolge la logica più banale di chi osserva da fuori l’operato di chi è chiamato alla gestione della cosa pubblica. Nella fattispecie la sanità, dove tutti i giorni si giustificano le disfunzioni e le liste di attesa per la carenza di personale ed in particolar modo di medici. Accade però che l’ASM di Matera non ritenga di trattenere in servizio un medico che può andare in pensione, ma che ha richiesto di poter continuare a lavorare. Senza fornire spiegazione alcuna. Almeno sino ad ora. A seguire pubblichiamo alcune prese di posizione critiche, in attesa di conoscere anche le ragioni della dottoressa Pulvirendi.

Quella della FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale) che in una nota scrive :“Dal 9 maggio il reparto di Neurologia dell’Ospedale di Matera non ha più il primario. La ASM non ha accolto la richiesta di permanenza in servizio e ne ha disposto il pensionamento immediato.

Con un preavviso telefonico meno di 24 ore prima la Dott.ssa Maria Gabriella Coniglio, dirigente medico dell’Unità complessa di Neurologia presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e referente regionale per i malati affetti da Sclerosi multipla, è stata collocata in pensione “per raggiunti limiti di età” con una delibera della ASM datata 8 maggio.

A nulla è valsa l’istanza di trattenimento in servizio fino a 70 anni, inoltrata a novembre dell’anno scorso e rimasta senza risposta.

Le norme vigenti (art. 15 nonies del Decreto legislativo n. 502/1992) consentono al personale dirigente medico e sanitario del SSN di mantenere, su richiesta, il rapporto di lavoro oltre il limite del 65° anno e fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (esclusi eventuali riscatti) purché non si superi il limite dei 70 anni di età.

Le istanze di permanenza in servizio del personale dipendente dovrebbero essere accolte dalle Aziende sanitarie in via di diritto e senza subire valutazioni arbitrarie, analogamente a quanto previsto per il personale convenzionato (medici di famiglia e pediatri di libera scelta) cui è stata data la possibilità, a richiesta, di lavorare fino a 72 anni.

Alla Dott.ssa Coniglio va la solidarietà e la stima dei medici di famiglia della FIMMG per il lavoro svolto in questi anni prima presso l’Ospedale San Carlo di Potenza e poi dal 2009 come Dirigente della Struttura complessa di Neurologia presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.”

Il consigliere regionale di Basilicata Oltre Giovanni Vizziello che afferma: “L’ultima chicca, in ordine di tempo, della dissennata gestione della sanità materana da parte della Pulvirenti è il collocamento in pensione della responsabile del reparto di Neurologia del Madonna delle Grazie, la dottoressa Coniglio, nonostante quest’ultima avesse chiesto di poter rimanere in servizio anche dopo il raggiungimento del limite di età per il pensionamento. A fronte della cronaca carenza di personale sanitario che si registra all’Ospedale di Matera e in prossimità dell’estate e del connesso piano ferie che costringerà molti a fare i salti mortali per garantire i servizi sanitari essenziali, la Pulvirenti decide, inspiegabilmente, di fare a meno dell’attività di una valida e stimata professionista, dimostrando quanto sia inadeguata a ricoprire il ruolo che le è stato affidato e dal quale Bardi deve rimuoverla al più presto. Le modalità di svolgimento della vicenda accaduta alla Dottoressa Coniglio, così come ampiamente riportate dalla stampa”-aggiunge Vizziello-“dimostrano come il DG Pulvirenti abbia una visione molto personalistica dei rapporti di lavoro e creda di essere a casa sua, attuando una conduzione dell’azienda sanitaria di Matera all’insegna della protervia e dell’autoreferenzialità”.“E’ francamente inaccettabile”-conclude Vizziello-“ che mentre il Ministro Schillaci cerchi in ogni modo di non disperdere il bagaglio di competenze e di professionalità dei medici, prevedendo ad esempio la possibilità per quelli di medicina generale e per i pediatri di libera scelta di continuare a lavorare fino a 72 anni, la Dott.ssa Pulvirenti liquidi in quattro e quattr’otto l’esperienza lavorativa e umana di una valida professionista, che di anni ne ha 67, che ha proficuamente operato sia al San Carlo di Potenza sia al Madonna delle Grazie di Matera e a cui sento l’esigenza di manifestare solidarietà umana e stima professionale”

È il sindaco di Matera, Domenico Bennardi che, nel dirsi sempre più preoccupato per le sorti dell’ospedale cittadino, scrive: “Esprimo la mia solidarietà all’ormai ex primario di Neurologia dell’ospedale Madonna delle Grazie, Maria Gabriella Coniglio, autorevole professionista materana collocata in pensione contro la sua volontà e senza ricevere risposta alla sua legittima richiesta di proseguire il servizio per altri tre anni. “Con il pensionamento della dottoressa Coniglio si sopprime di fatto un’altra Unità operativa complessa, specializzata tra l’altro nella cura di patologie importanti come la sclerosi multipla e l’Alzheimer. In particolare sulla sclerosi multipla, la dottoressa Coniglio rappresenta un’eccellenza nel panorama sanitario regionale, che poteva dare ancora tanto all’ospedale di Matera e non solo”.