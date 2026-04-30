Manca (PD): Un 1° Maggio con al centro dell’impegno politico: “Lavoro, dignità e diritti.

Il Commissario regionale del Partito Democratico di Basilicata, Daniele Manca, in occasione della Festa dei Lavoratori, con una nota, rinnova “l’impegno del partito a favore del lavoro, della dignità delle persone e della giustizia sociale” e scrive: “Il 1° maggio rappresenta un momento di riflessione e responsabilità, nel quale si riafferma il valore del lavoro come fondamento della Repubblica, come sancito dalla Costituzione. Secondo Manca, in Basilicata il tema del lavoro resta centrale e urgente, alla luce delle persistenti condizioni di precarietà, dei salari insufficienti e della mancanza di prospettive, soprattutto per i giovani. Le crisi industriali, le difficoltà delle aree interne e il calo demografico rendono necessario un intervento strutturale, capace di generare occupazione stabile e di qualità, garantire sicurezza nei luoghi di lavoro e contrastare ogni forma di sfruttamento. Il Commissario regionale sottolinea inoltre l’importanza di sostenere le imprese che investono e innovano nel rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Il Partito Democratico continuerà a sostenere misure come il salario minimo, il contrasto al dumping contrattuale e il rafforzamento delle tutele, nella convinzione che non possa esserci crescita senza diritti.” “Il lavoro deve tornare ad essere una priorità dell’agenda politica – conclude Manca – perché è da qui che passa il futuro della Basilicata e del Paese”.

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