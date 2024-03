Mamma Lucia merita intitolazione area Street Art Campo 65

Una bella storia di madre coraggio, in anni difficile, quel lontano 1943, con i prigionieri inglesi fuggiti dal Campo 65 di Altamura ( Bari) che avevano fame e sete. Lei ,Lucia Mastromarino ,non esitò ad aiutarli nonostante le persecuzioni dell’Ovra, la polizia fascista, augurandosi che altre mamme potessero aiutare i prigionieri italiani. E i volontari dell’associazione Campo 65, a cominciare da Domenico Bolognese, in occasione dell’ 8 marzo si sono fatti avanti e hanno proposto all’Amministrazione comunale di dedicare alla coraggiosa concittadina l’area, prossima al Tribunale, dove sono stati realizzati alcuni murales dai giovani sui ”protagonisti” del Campo. Cosa fattibile. La memoria non si cancella. Mai!



Donne e madri di Altamura

Oggi 8 marzo, ricordiamo la signora Lucia Mastromarino, nata ad Altamura nel 1884 e madre di dieci figli. Dopo la prematura scomparsa, nel 1929, del marito Angelo Sante Oliva, si è dedicata alla famiglia e alla gestione sia di un linificio/lavanderia sia di un negozio al dettaglio di tessuti.

All’inizio del 1941 i figli Giuseppe e Gennaro furono fatti prigionieri dagli Inglesi in Libia e condotti in distinti campi in Egitto e in India. Lucia, referente di un gruppo di madri e mogli, si impegnò nella ricerca di informazioni sui militari al fronte rivolgendosi al Vaticano e alla Croce Rossa.

In occasione della Pasqua del 1943, Lucia Mastromarino, venendo a conoscenza della presenza di prigionieri inglesi evasi, probabilmente dal vicino Campo 65, fornì loro alimenti di conforto, agevolando il rientro nelle proprie linee.

Accusata di collaborazione con il nemico e sottoposta ad interrogatorio dalla polizia politica fascista dell’O.V.R.A. rispose: .



Per il suo nobile gesto di solidarietà alla nostra concittadina è stato rilasciato un attestato di riconoscenza a firma del generale Alexander, comandante degli Alleati nel Mediterraneo.

Presso gli uffici del Comune di Altamura è stata depositata dall’Associazione “Campo 65 Aps” una proposta di intitolazione alla sua memoria dell’area verde posta sulla via Gravina, nei pressi dell’ex Tribunale, dove sono state realizzate le opere di Street Art (murales) dedicate alle diverse fasi di utilizzo del Campo 65.

Si auspica che l’Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco Prof. Vitantonio Petronella, prenda in considerazione favorevolmente tale richiesta.