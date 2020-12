Meteo, fase critica per il maltempo anche oggi domenica 6 dicembre 2020. Intensa fase di maltempo sull’Italia Meridionale a Potenza le forti piogge ingrossano il fiume Basento che ricordiamo è il terzo fiume più lungo dell’Italia Meridionale. Maltempo a Potenza forti ed intense piogge e temporali nella mattina domenicale e le strutture competenti ed il meteorologo solo domani ci potrà dire quanti mm. di pioggia saranno cadute nella giornata odierna (la misura della quantità di pioggia che cade al suolo in una determinata area riveste una gran importanza. per stimare quale sarà la piena di un fiume, per conoscere l’entità della ricarica delle falde acquifere o per valutare se un campo agricolo ha ricevuto abbastanza precipitazioni in un determinato periodo); ricordiamo che nel Capoluogo di Regione e precisamente giovedì scorso 3 dicembre 2020 si erano registrate: strade allagate, una voragine si era aperta in corso Garibaldi, facendo crollare un tratto di marciapiede e una pensilina di una fermata degli autobus, problemi alla viabilità con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dell’Ufficio Tecnico Comunale.