Maltempo e allagamenti. Chiuse due scuole ad Altamura

Meglio non correre rischi e così il sindaco Vitantonio Petronella, a seguito delle conseguenze dello stato di allerta arancione, ha deciso di chiudere due scuole nella giornata del 4 dicembre. Sono la chiusura del plesso scuola primaria San Giovanni Bosco e del plesso scuola dell’Infanzia “Collodi” (ubicato in via Treviso). Disagi anche alla viabilità con allagamenti, poi rientrati in via Selva e via Pietro Colletta.

foto altamuralife



IL TESTO DELL’ORDINANZA

Con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 68 di oggi (4 dicembre 2025), è stata disposta la chiusura del plesso scuola primaria San Giovanni Bosco e del plesso scuola dell’Infanzia “Collodi” (ubicato in via Treviso), a seguito di allagamenti segnalati dall’istituto comprensivo Bosco-Fiore per le intense piogge.

Il servizio manutenzione impianti tecnologici e il servizio protezione civile del Comune di Altamura hanno svolto le opportune verifiche, riscontrando quanto comunicato dall’Istituto. Dalla verifica, invece, risulta che il plesso di scuola dell’infanzia di Piazza De Napoli non presenta alcuna criticità.

L’ordinanza riguarda la giornata di oggi 4 dicembre 2025.