Maltempo . Allerta, interventi e disagi.

Alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, sin dalle prime ore di giovedì 4 maggio, festa di Santa Barbara, protettrice del Corpo, sono arrivate 150 richieste di intervento di diversa tipologia: allagamenti, immelmamento, cedimento strade (come dimostra la foto nel Paip 2, all’altezza del rondò per il parco dei Quattro Evangelisti) , caduta alberi ( vecchia statale Appia e strada per Picciano), per incidenti e soccorsi ad automobilisti in difficoltà. Un lavoro impegnativo che deve fare i conti con il maltempo. Pioggia ininterrotta e difficoltà un po’ ovunque,con il rischio di frane e problemi per la viabilità.Per precauzioni alcuni comuni come Pisticci e Bernalda hanno disposto la chiusura delle scuole. La situazione è monitorata dalla Protezione civile in tutte le sue articolazioni.

