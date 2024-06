Maiuri, Mancini e Stigliano: “Il vivaio provinciale necessita di manutenzione.”

“Un enorme patrimonio arboreo lasciato a sé stesso che, in assenza di manutenzione, presto potrebbe andare perso.” E’ quanto scrivono i consiglieri della Provincia di Matera Giuseppe Maiuri, Francesco Mancini e Carlo Ruben Stigliano, in una nota con cui rendono noto che: “nel corso di un sopralluogo nell’area del vivaio provinciale, che si trova nel bosco del Comune di Pomarico, hanno convenuto sulla “presenza di un potenziale importante dal punto di vista arboreo”, ma anche sul “rischio che lo stesso patrimonio possa perdersi qualora non dovesse esserci un’adeguata e immediata attività di manutenzione”.

Proprio per questo, Maiuri, Mancini e Stigliano hanno deciso di “condividere il contenuto e l’invio di una nota al Consorzio di Bonifica attraverso la quale chiedere un intervento straordinario da parte degli operai della forestazione con l’obiettivo di riqualificare l’area in questione e metterla a servizio di tutti i 31 comuni della nostra bellissima provincia”.

